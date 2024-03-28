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Самарский врач-психиатр-нарколог: в чем особенности алкогольной зависимости у женщин?

28 марта 2024 17:33
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Медицинская помощь необходима на любом этапе, если женщина злоупотребляет алкоголем.

Среди пациентов, состоящих на диспансерном учёте с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя», - примерно 25% женщин.

В чем особенности алкогольной зависимости у женщин?

К каким последствиям приводит систематическое употребление алкоголя?

Почему позднее обращение за медпомощью затрудняет процесс лечения?

Рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог Эмма Рогова:

«У женщин привыкание к алкоголю и зависимость от спиртного развиваются намного быстрее, чем у мужчин. Для обретения стойкой алкогольной зависимости достаточно 5 лет.
Для женщин, систематически употребляющих спиртные напитки, характерны аффективные расстройства, нарушение сна и развитие депрессии.

Выделены наиболее общие черты женского алкоголизма:
обычно женщина в начале злоупотребления алкоголем предпочитает спиртные напитки меньшей крепости и в меньших дозах
для женщин характерно злокачественное течение алкоголизма – быстрое формирование заболевания, ранние психозы и деградация личности
характерна манера употреблять алкоголь, скрывая от семьи и окружающих свою зависимость.

Регулярное злоупотребление алкоголем у женщин может привести к развитию:

- болезней печени (печеночная недостаточность, гепатит, цирроз печени)
- снижению иммунитета
- онкологическим заболеваниям
- патологиям сердечно-сосудистой системы (кардиомиопатия, ассоциированная с артериальной гипертензией и - нарушениями ритма проводящей системы сердца)
- повышенному риску заражения гепатитом С, ВИЧ, а также инфекциями, передающимися половым путём
- нарушениям менструального цикла, раннему климаксу
- психоневрологическим расстройствам, потере когнитивных (высших мозговых) функций
- суицидальному поведению
- деградации личности.

 Потребление алкоголя отражается на репродуктивной функции и здоровье детей: отмечаются риски рождения детей с очень низкой массой тела, пороками развития и другими проявлениями алкогольного синдрома плода.

Как правило, женщина длительно скрывает зависимость и поздно обращается за лечением. Позднее обращение за медицинской помощью затрудняет процесс лечения.

Медицинская помощь необходима на любом этапе, если женщина злоупотребляет алкоголем. Важная задача врача-психиатра-нарколога - убедить пациента в необходимости пройти лечение от алкоголизма и предложить возможные варианты".

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина Самара

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