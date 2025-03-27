Самарский врач-отоларинголог: "Острый синусит часто возникает на фоне недолеченных инфекционных заболеваний"

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Врач-отоларинголог Самарской городской клинической больницы № 8 Артем Алдаев:



"Несвоевременное лечение острых респираторных инфекций чревато серьезными осложнениями и формированием «второй волны» заболевших. Воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух или синусит – частое осложнение инфекционных заболеваний. В сезон ОРВИ больные с подобными жалобами составляют порядка 70% от всех пациентов.



Синусит - воспалительный процесс, который происходят в верхнечелюстных, лобных, клиновидных и решётчатых пазухах. Эти процессы часто сопровождаются заложенностью носа, головной

болью и обильными выделениями из носовых пазух. При отсутствии лечения, назначенного врачом, это может привести к тяжелым внутричерепным и орбитальным осложнениям.



Причины синуситов могут быть разными: особенность строения носа, ослабленный иммунитет и аллергические реакции. Своевременная диагностика и комплексное лечение позволяют эффективно бороться с воспалением и снижать частоту обострений.



Чтобы предотвратить развитие синусита, необходимо придерживаться нескольких эффективных мер:



При появлении первых признаков респираторных заболеваний: заложенность носа, насморк или першение в горле, необходимо незамедлительно начать лечение. Это поможет предотвратить развитие воспаления в пазухах.



Регулярно промывайте нос с помощью солевых растворов. Это поможет поддерживать здоровье слизистой оболочки носа, особенно в периоды эпидемий или при сухом воздухе.



Поддерживайте оптимальный уровень влажности в помещении — около 40–60%. Это поможет избежать пересушивания слизистой и обеспечит её нормальное функционирование.



Избегайте контакта с аллергенами. Проводите влажную уборку, используйте воздухоочистители и избегайте скопления пыли.



Откажитесь от курения и употребления алкоголя.



Если у вас есть анатомические изменения или склонность к частым синуситам, рекомендуется проходить профилактические осмотры 1-2 раза в год. Это позволит выявить и устранить потенциальные проблемы, что значительно снизит риск повторных обострений.



Помните: затяжное или повторяющееся воспаление в этих областях может вызвать осложнения, а также значительно ухудшить качество

жизни.



При появлении симптомов синусита или их длительном сохранении

необходимо обратиться к специалисту. Квалифицированная медицинская помощь, своевременное обследование и строгое соблюдение рекомендаций врача помогут сохранить здоровье."

Фото: минздрав СО