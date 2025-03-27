Самарский врач-отоларинголог: "Острый синусит часто возникает на фоне недолеченных инфекционных заболеваний"

Врач-отоларинголог Самарской городской клинической больницы № 8 Артем Алдаев:
"Несвоевременное лечение острых респираторных инфекций чревато серьезными осложнениями и формированием «второй волны» заболевших. Воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух или синусит – частое осложнение инфекционных заболеваний. В сезон ОРВИ больные с подобными жалобами составляют порядка 70% от всех пациентов.
Синусит - воспалительный процесс, который происходят в верхнечелюстных, лобных, клиновидных и решётчатых пазухах. Эти процессы часто сопровождаются заложенностью носа, головной
болью и обильными выделениями из носовых пазух. При отсутствии лечения, назначенного врачом, это может привести к тяжелым внутричерепным и орбитальным осложнениям.
Причины синуситов могут быть разными: особенность строения носа, ослабленный иммунитет и аллергические реакции. Своевременная диагностика и комплексное лечение позволяют эффективно бороться с воспалением и снижать частоту обострений.
Чтобы предотвратить развитие синусита, необходимо придерживаться нескольких эффективных мер:
При появлении первых признаков респираторных заболеваний: заложенность носа, насморк или першение в горле, необходимо незамедлительно начать лечение. Это поможет предотвратить развитие воспаления в пазухах.
Регулярно промывайте нос с помощью солевых растворов. Это поможет поддерживать здоровье слизистой оболочки носа, особенно в периоды эпидемий или при сухом воздухе.
Поддерживайте оптимальный уровень влажности в помещении — около 40–60%. Это поможет избежать пересушивания слизистой и обеспечит её нормальное функционирование.
Избегайте контакта с аллергенами. Проводите влажную уборку, используйте воздухоочистители и избегайте скопления пыли.
Откажитесь от курения и употребления алкоголя.
Если у вас есть анатомические изменения или склонность к частым синуситам, рекомендуется проходить профилактические осмотры 1-2 раза в год. Это позволит выявить и устранить потенциальные проблемы, что значительно снизит риск повторных обострений.
Помните: затяжное или повторяющееся воспаление в этих областях может вызвать осложнения, а также значительно ухудшить качество
жизни.
При появлении симптомов синусита или их длительном сохранении
необходимо обратиться к специалисту. Квалифицированная медицинская помощь, своевременное обследование и строгое соблюдение рекомендаций врача помогут сохранить здоровье."
Фото: минздрав СО