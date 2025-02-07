Самарский врач-онколог: важную роль в предотвращении развития онкологических заболеваний играют физические упражнения и активный образ жизни

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Об этом рассказал заведующий центром амбулаторной онкологической помощи, врач-онколог Самарской городской больницы № 10 Роман Манаков:



"На риск развития онкологических заболеваний влияют несколько факторов: питание, окружающая среда, физическая активность и генетика. Кроме того, у мужчин заболевание возникает на 20% чаще , чем у женщин.



У людей, регулярно занимающихся спортом и ведущих подвижный образ жизни, риск столкнуться с онкологическим заболеванием снижается почти на 25%.



Несколько факторов, которые благотворно влияют на предупреждение рака при физических нагрузках:



Физическая активность снижает уровень биологически активных веществ, которые приводят к развитию опухоли. Это гормоны - эстрогены и инсулин, а так же ферменты, стимулирующие рост клеток. Их высокая концентрация может запустить ряд фатальных мутаций, которые приводят к росту новообразования.



Регулярные физические нагрузки помогают предотвратить развитие рака груди у женщин. Более того они улучшают эффективность лечения и помогают в сохранении жизни женщинам, страдающим этим заболеванием



Физическая активность помогает в профилактике рака простаты. У мужчин, ведущих подвижный образ жизни, значительно сокращается опасность развития данного заболевания.



Спорт и физические нагрузки являются эффективным способом профилактики лишнего веса. С ожирением связана повышенная вероятность развития более 13 видов онкологических заболеваний.



Физические упражнения благотворно влияют на работу иммунной системы. Она защищает нас не только от внешних угроз — бактерий и вирусов, но и от внутренних сбоев, которые приводят к развитию заболевания.



Помните: забота о своём теле, активный образ жизни и отсутствие вредных привычек — снижают риск развития опухоли. В том числе, своевременное обращение к врачам и прохождение назначенных обследований помогает вовремя выявлять онкозаболевания и начать лечение".

Фото: минздрав СО