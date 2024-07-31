Самарский врач-неонатолог: "Состав грудного молока уникален"

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Врач-неонатолог высшей категории, консультант по грудному вскармливанию Самарской областной детской клинической больницы им Н.Н. Ивановой Татьяна Зубарева.



«Примерно с 16 недели беременности организм будущей мамы готовится к кормлению грудью. В грудной железе происходят очень сложные процессы перестройки.



Состав грудного молока уникален. Невозможно подсчитать точное количество его компонентов, каждый год открываются всё новые и новые. Оно является такой же сложной субстанцией, как и кровь человека. Состав грудного молока постоянно меняется даже в процессе одного кормления, и подстраивается под нужды конкретного ребёнка.



Основные компоненты грудного молока:

белки

жиры

углеводы

минералы и витамины

иммунные комплексы

иммуноглобулины

ферменты

стволовые клетки

олигосахариды

бифидо- и лактобактерии.



Каждый компонент играет свою уникальную роль.



Биоактивная вода - около 87 - 90 процентов от общего объёма молока. Идеально подходит для малыша, щадит его незрелые почки. Поэтому не нужно допаивать ребёнка на грудном вскармливании.



Углеводы занимают примерно 7%. Хорошо усваиваются организмом и служат источником энергии для ребёнка. Они необходимы для питания и развития головного мозга, нормального роста, микрофлоры кишечника. Углеводы представлены в основном лактозой, которая обеспечивает сладкий вкус молока.



Жиры. Содержание жиров в молоке постоянно меняется даже в процессе одного кормления. Жирность грудного молока обычно от 2 до 4,5%. Наибольшее количество жиров в дальней порции молока под конец кормления, а также - поздним утром. Жиры - это основной строительный материал для мозга и нервной системы. Они обеспечивают спокойное эмоциональное состояние ребёнка, отвечают за хороший набор веса и вместе с углеводами являются основным источником энергии.



Белки. Самый постоянный компонент грудного молока. Несмотря на то, что их всего в составе 1%, они очень разнообразны и ценны. Белки обеспечивают рост и развитие малыша, работу его иммунной системы, способствуют усвоению железа, дозреванию нервной системы, работе кишечника и др. Невозможно воспроизвести белок грудного молока в молочных смесях, у каждой мамы это свой уникальный набор белков».

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