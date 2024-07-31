Самарский врач-неонатолог: "Состав грудного молока уникален"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Главными темами станут обмен опытом и идеями, поиск новых возможностей для развития, новости образования и перспектив профессиональной самореализации, а также интерактивные и развлекательные события.
Команда самарского кампуса будет выпускать студенческий Telegram-журнал УНИК
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о важности своевременной оплаты тепловой энергии.
«ЭнергосбыТ Плюс» рассказал клиентам, как проверить наличие задолженности за тепло
На площадке работает группа стрит-арт художников, они используют специальную краску, которая выдержит жару и холод.
На первой очереди набережной в Самаре появилась яркая спортивная площадка
Умение оказать первую помощь - важный навык, который может спасти жизнь человека в экстремальной ситуации.
В Росреестре СО прошло обучение сотрудников по программе «Оказание первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях»
На предприятии уже несколько лет организуют получение сотрудниками дополнительного высшего образования и профессиональную переподготовку кадров.
Специалисты «РКС-Самара» готовы к дополнительному обучению по основной специальности
В этом году областная общественная акция «Народное признание» претерпела качественную трансформацию.
В регионе начинается прием заявок для участия в общественной акции «Народное признание»
Для посещения матча НЕ потребуется персонифицированная карта болельщика.
ПФК «Крылья Советов» открывает продажу комплектов билетов на домашние игры в Fonbet Кубке России
К оперативному реагированию на сообщения жителей призвал руководителей ведомств и глав муниципалитетов глава региона Вячеслав Федорищев.
 Главы внутригородских районов Самары проводят встречи с жителями по волнующим их вопросам
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.33
-0.23
EUR 93.29
-0.85
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-неонатолог: "Состав грудного молока уникален"

31 июля 2024 14:21
117
Врач - о пользе грудного вскармливания для ребенка.

Врач-неонатолог высшей категории, консультант по грудному вскармливанию Самарской областной детской клинической больницы им Н.Н. Ивановой Татьяна Зубарева.

«Примерно с 16 недели беременности организм будущей мамы готовится к кормлению грудью. В грудной железе происходят очень сложные процессы перестройки.

Состав грудного молока уникален. Невозможно подсчитать точное количество его компонентов, каждый год открываются всё новые и новые. Оно является такой же сложной субстанцией, как и кровь человека. Состав грудного молока постоянно меняется даже в процессе одного кормления, и подстраивается под нужды конкретного ребёнка.

Основные компоненты грудного молока:
белки
жиры
углеводы
минералы и витамины
иммунные комплексы
иммуноглобулины
ферменты
стволовые клетки
олигосахариды
бифидо- и лактобактерии.

Каждый компонент играет свою уникальную роль.

Биоактивная вода - около 87 - 90 процентов от общего объёма молока. Идеально подходит для малыша, щадит его незрелые почки. Поэтому не нужно допаивать ребёнка на грудном вскармливании.

Углеводы занимают примерно 7%. Хорошо усваиваются организмом и служат источником энергии для ребёнка. Они необходимы для питания и развития головного мозга, нормального роста, микрофлоры кишечника. Углеводы представлены в основном лактозой, которая обеспечивает сладкий вкус молока.

Жиры. Содержание жиров в молоке постоянно меняется даже в процессе одного кормления. Жирность грудного молока обычно от 2 до 4,5%. Наибольшее количество жиров в дальней порции молока под конец кормления, а также - поздним утром. Жиры - это основной строительный материал для мозга и нервной системы. Они обеспечивают спокойное эмоциональное состояние ребёнка, отвечают за хороший набор веса и вместе с углеводами являются основным источником энергии.

Белки. Самый постоянный компонент грудного молока. Несмотря на то, что их всего в составе 1%, они очень разнообразны и ценны. Белки обеспечивают рост и развитие малыша, работу его иммунной системы, способствуют усвоению железа, дозреванию нервной системы, работе кишечника и др. Невозможно воспроизвести белок грудного молока в молочных смесях, у каждой мамы это свой уникальный набор белков».

 

Фото:pxhere.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
8 (800) 200-04-92 — это бесплатный номер горячей линии фонда.
30 июля 2024, 17:44
Фонд «Женщины за жизнь»: круглосуточно на связи с женщинами психологи, специалисты по грудному вскармливанию, педиатры и психотерапевты
8 (800) 200-04-92 — это бесплатный номер горячей линии фонда.   Здравоохранение
504
5 правил успешного начала грудного вскармливания.
29 июля 2024, 21:09
Самарский врач-неонатолог: "Грудное вскармливание - лучшее, что можно дать ребёнку в начале его жизни"
5 правил успешного начала грудного вскармливания. Здравоохранение
526
Среди которых Лира Сытник – участница программы «Земский доктор».
29 июля 2024, 20:54
В этом году к коллективу Волжской районной клинической больницы присоединились два врача акушера-гинеколога
Среди которых Лира Сытник – участница программы «Земский доктор». Здравоохранение
554
Здравоохранение
В этом году благодаря нацпроекту «Здравоохранение» автопарк пополнили 2 машины для оказания неотложной медицинской помощи.
31 июля 2024  14:37
Все 5 офисов врачей общей практики Богатовского района оснащены автотранспортом
114
Врач - о пользе грудного вскармливания для ребенка.
31 июля 2024  14:21
Самарский врач-неонатолог: "Состав грудного молока уникален"
117
Каждый третий самарец не знает правил оказания первой доврачебной помощи даже в теории
31 июля 2024  09:37
Каждый третий самарец не знает правил оказания первой доврачебной помощи даже в теории
186
8 (800) 200-04-92 — это бесплатный номер горячей линии фонда.
30 июля 2024  17:44
Фонд «Женщины за жизнь»: круглосуточно на связи с женщинами психологи, специалисты по грудному вскармливанию, педиатры и психотерапевты
505
Также за предыдущие три года учреждение получило 9 автомобилей, среди которых один, оснащённый носилками.
30 июля 2024  14:14
4 новые машины пополнили автопарк службы неотложной помощи Тольяттинской поликлиники №3
448
5 правил успешного начала грудного вскармливания.
29 июля 2024  21:09
Самарский врач-неонатолог: "Грудное вскармливание - лучшее, что можно дать ребёнку в начале его жизни"
528
Среди которых Лира Сытник – участница программы «Земский доктор».
29 июля 2024  20:54
В этом году к коллективу Волжской районной клинической больницы присоединились два врача акушера-гинеколога
556
Специалисты проконсультировали 110 пациентов и оказали методическую помощь сотрудникам больницы.
29 июля 2024  14:52
 "Забота рядом": бригада врачей проекта провела консультации в Отрадненской больнице
574
28 июля 2024  08:11
Симптомы и лечение депрессии
262
На встрече присутствовали 40 жителей города и района, они озвучили вопросы по разным направлениям.
26 июля 2024  19:23
Представители минздрава СО обсудили с пациентами и медками Кинельской больницы планы по повышению доступности медпомощи
1034
Весь список
В центре внимания
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинс
31 июля 2024  13:58
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской
144
 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования
31 июля 2024  13:55
 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования
155
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в Дне ПФО на форуме «iВолга»
31 июля 2024  11:48
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в Дне ПФО на форуме «iВолга»
307
В повестке – подведение итогов работы ведомства в первом полугодии текущего года и определение задач на перспективу.
30 июля 2024  17:09
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов
492
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
30 июля 2024  10:42
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
389
Весь список