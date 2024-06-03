Самарский врач напомнила родителям о профилактике инфекций в летний период

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Лето… Казалось бы, время вирусов позади, но почему не стоит расслабляться, и как в летний период избежать респираторных инфекций рассказывает заместитель главного врача по детству Самарской областной детской инфекционной больницы, доцент кафедры детских инфекций СамГМУ Наталья Кабанова.



"Действительно, летнее время губительно для большинства респираторных вирусов, например, вирусов гриппа, парагриппа, кори и др. Однако не все вирусы боятся ультрафиолета.



Для некоторых инфекционных патогенов тепло и солнце – идеальные условия для размножения.

К числу основных летних вирусных инфекций относятся:

энтеровирусная

аденовирусная

ротавирусная.



Сохраняют свою активность летом коронавирусы и риновирусы.



Все эти инфекции за исключением риновирусной передаются как воздушно-капельным путем при контакте с больным, так и:

при употреблении некачественной воды

проглатывании воды при купании в водоемах и бассейнах

при употреблении немытых овощей, ягод и фруктов

через грязные руки.



Особенностью летних вирусных инфекций является многообразие их клинических проявлений. Один и тот же вирус может вызывать различные клинические формы заболевания и протекать по типу ОРЗ, кишечной инфекции, лихорадки без видимого очага инфекции.



Аденовирусная и энтеровирусная инфекции могут сопровождаться высыпаниями на теле.

Энтеровирусы и коронавирусы способны вызывать у детей тяжелые формы заболевания с поражением нервной системы, в том числе серозный менингит и менингоэнцефалит.



В то же время сходные клинические проявления болезни этиологически могут быть связаны с различными возбудителями. Таким образом, распознать клинически то или иное заболевание бывает крайне сложно. Поэтому по знаниям, полученным в интернете, нельзя поставить диагноз.



При возникновении любых симптомов необходимо обращаться к врачу для уточнения диагноза и назначения правильного лечения.



Чтобы лето было радостным и беззаботным, необходимо соблюдать простые правила:

употреблять бутилированную воду

не купаться в загрязненных водоемах, а также не глотать воду из них

питаться в проверенных местах

не пробовать продукты на рынках и в магазинах

тщательно мыть фрукты, овощи и ягоды

соблюдать правила личной гигиены

находить больше времени для общения на свежем воздухе".

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