Самарский врач-кардиолог рассказала, что такое осень для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов.

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Рассказывает главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения региона по г.о. Самара, заведующий отделением-врач-кардиолог кардиологического отделения №23 Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Мария Скуратова:



"Большинство лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы - метеозависимые. В холодный период реакция на смену погоды более выраженная и чаще могут быть немотивированные подъемы артериального давления, учащение приступов стенокардии, несмотря на прием стандартной терапии.



У здоровых лиц старше 45 лет также могут снижаться процессы адаптации организма, что приводит к подъему артериального давления и появлению «сердечных» болей.



Почему осенью пациенты с заболеваниями сердца и сосудов должны быть более внимательны к своему здоровью?



Это период скачков атмосферного давления, которые могут вызвать головную боль, головокружение, зябкость пальцев рук и ног.



Осенью существуют риски чрезмерных физических нагрузок при сборе урожая и проведении заготовок. Может случиться не только переутомление, но и боли как при стенокардии - вплоть до инфаркта миокарда. Поэтому, трудясь на дачных участках, ограничьтесь в подъеме тяжестей, делайте паузы для отдыха, не перетруждайтесь. При заготовках на зиму отдавайте предпочтение не консервированию, а замораживанию продуктов или их дегидратации - высушиванию.



Сокращение светового дня может способствовать осенней депрессии. Прогулки по лесу, парку или поход в театр, на выставку приободрят и поднимут настроение.



Что делать для профилактики обострений?



Пациентам, находящимся на диспансерном учете, следует посетить своего лечащего врача и строго соблюдать его рекомендации, принимать назначенные лекарства.



Тем, кто здоров, рекомендую пройти диспансеризацию, чтоб вовремя выявить факторы риска и принять меры.



В преддверии подъёма заболеваемости вирусными инфекциями всем следует пройти вакцинацию от гриппа. Пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно привиться не только от гриппа, но и от пневмококка".

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