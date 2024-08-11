Самарский врач-кардиолог: 10 интересных  фактов о сердечно-сосудистой системе

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В Международный день здорового сердца о 10 интересных фактах о сердечно-сосудистой системе рассказывает заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В.П. Полякова, врач-кардиолог Инна Скрипник:



Размер сердца.

Сердце человека примерно размером с кулак. У взрослых оно весит около 250-350 граммов.

Частота сердечных сокращений.

В среднем сердце бьется около 60-90 раз в минуту в состоянии покоя, но может увеличиваться до 200 ударов в минуту во время физической активности.

Кровеносные сосуды.

Если соединить все кровеносные сосуды человека, их длина составит около 100 000 километров, что достаточно для того, чтобы обойти земной шар два с половиной раза!

Долговечность.

Сердце человека может биться в течение 80 лет и более, что составляет более 2,5 миллиарда ударов за всю жизнь.

Кислород и углекислый газ.

Артериальная кровь, идущая от сердца к тканям, насыщена кислородом, а венозная кровь, возвращающаяся к сердцу, содержит углекислый газ и другие продукты обмена веществ.

Регуляция.

Сердечный ритм регулируется специальной системой проводимости, включая синусовый узел, который является естественным "водителем" сердца.

Анатомия.

Сердце состоит из четырех камер: двух предсердий и двух желудочков. Правое предсердие и желудочек перекачивают кровь в легкие, а левое – в остальные органы и ткани.

Эмоции и сердце.

Эмоции могут влиять на сердечный ритм. Например, стресс или радость могут привести к увеличению частоты сердечных сокращений.

Здоровье сердца.

Здоровый образ жизни, включая правильное питание и регулярные физические нагрузки, может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В покое сердце «прокачивает» за 1 минуту 5 литров крови, при интенсивной физической нагрузке -15 литров и более, а в сутки - от 7000 до 10 000 литров крови".

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