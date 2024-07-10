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Самарский врач-гастроэнтеролог рассказала, как укрепить иммунитет летом с помощью питания

10 июля 2024 15:05
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Ешьте сезонные ягоды и фрукты - минимум 250 грамм- разных видов, разного цвета, чтобы получить больше важных микроэлементов.

Врач-гастроэнтеролог Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Елена Панько:

«Чтобы укрепить иммунитет летом важно наладить режим сна, соблюдать гигиену, больше находиться на свежем воздухе, употреблять достаточное количество воды и, конечно же, сбалансированно питаться. Старайтесь не переедать и следите за размером своей порции.

Лето - пора свежих фруктов, овощей и зелени. Именно летом мы получаем максимум витаминов, макро- и микроэлементов из естественных источников.

Для поддержания иммунитета старайтесь придерживаться следующих принципов питания:

Включите в свой рацион достаточное количества белка. Рыба, птица, бобовые и орехи — все это полезные и универсальные источники белка.

Теги: Медицина Самара

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