Самарский врач-гастроэнтеролог рассказала, как укрепить иммунитет летом с помощью питания

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Врач-гастроэнтеролог Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Елена Панько:



«Чтобы укрепить иммунитет летом важно наладить режим сна, соблюдать гигиену, больше находиться на свежем воздухе, употреблять достаточное количество воды и, конечно же, сбалансированно питаться. Старайтесь не переедать и следите за размером своей порции.



Лето - пора свежих фруктов, овощей и зелени. Именно летом мы получаем максимум витаминов, макро- и микроэлементов из естественных источников.



Для поддержания иммунитета старайтесь придерживаться следующих принципов питания:



Включите в свой рацион достаточное количества белка. Рыба, птица, бобовые и орехи — все это полезные и универсальные источники белка.

