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Самарский врач-дерматовенеролог: "Грибковые поражения кожи — это инфекционные заболевания, вызванные паразитическими грибками"
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Самарский врач-дерматовенеролог: "Грибковые поражения кожи — это инфекционные заболевания, вызванные паразитическими грибками"

28 марта 2025 16:42
258
Помните: при появлении первых симптомов заболеваний кожи, необходимо обратиться к специалисту.

Заведующий отделом клинико-экспертной работы Самарского областного кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Виктория Конева:

"В России врачи каждый год выявляют более 200 тысяч пациентов, страдающих от грибковой инфекцией. Грибковые инфекции – заболевания кожи, ногтей, слизистых оболочек, внутренних органов, вызванные различными видами грибов.

Грибок поражает складки кожи. При запущенности заболевания появляются небольшие пузыри.

Кожа может становиться чрезмерно сухой, начинает краснеть и шелушиться. Сухая, шелушащаяся краснота переходит с нижней поверхности стопы на ее боковые части и на свод. На пятках прорезаются болезненные трещины. Постепенно эта сыпь сливается в одно целое, образуя воспалительный очаг с четкими границами размером с ладонь и более.

Чаще всего встречаются:

 Дерматофития – это инфекционное заболевание, вызванное грибками-дерматофитами. При нём поражаются поверхностные кожные слои, содержащие кератин – гладкая кожа, кожные складки, волосистая часть головы и ногтевые пластины.

 Микроспория – высококонтагиозное инфекционное заболевание, вызванное грибком рода Microsporum, которое поражает преимущественно кожу, волосистую часть головы,области волосистых участков кожных покровов (бороду, усы), кожу ладоней и стоп. На коже, оккупированной грибком, образуются розовые кольца с чешуйками.

Помните: при появлении первых симптомов заболеваний кожи, необходимо обратиться к специалисту."

Теги: Медицина Самара

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Помните: при появлении первых симптомов заболеваний кожи, необходимо обратиться к специалисту.
28 марта 2025  16:42
Самарский врач-дерматовенеролог: "Грибковые поражения кожи — это инфекционные заболевания, вызванные паразитическими грибками"
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