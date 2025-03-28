Самарский врач-дерматовенеролог: "Грибковые поражения кожи — это инфекционные заболевания, вызванные паразитическими грибками"

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Заведующий отделом клинико-экспертной работы Самарского областного кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Виктория Конева:



"В России врачи каждый год выявляют более 200 тысяч пациентов, страдающих от грибковой инфекцией. Грибковые инфекции – заболевания кожи, ногтей, слизистых оболочек, внутренних органов, вызванные различными видами грибов.

Грибок поражает складки кожи. При запущенности заболевания появляются небольшие пузыри.



Кожа может становиться чрезмерно сухой, начинает краснеть и шелушиться. Сухая, шелушащаяся краснота переходит с нижней поверхности стопы на ее боковые части и на свод. На пятках прорезаются болезненные трещины. Постепенно эта сыпь сливается в одно целое, образуя воспалительный очаг с четкими границами размером с ладонь и более.



Чаще всего встречаются:



Дерматофития – это инфекционное заболевание, вызванное грибками-дерматофитами. При нём поражаются поверхностные кожные слои, содержащие кератин – гладкая кожа, кожные складки, волосистая часть головы и ногтевые пластины.



Микроспория – высококонтагиозное инфекционное заболевание, вызванное грибком рода Microsporum, которое поражает преимущественно кожу, волосистую часть головы,области волосистых участков кожных покровов (бороду, усы), кожу ладоней и стоп. На коже, оккупированной грибком, образуются розовые кольца с чешуйками.



Помните: при появлении первых симптомов заболеваний кожи, необходимо обратиться к специалисту."