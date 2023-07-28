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Самарский врач-акушер гинеколог рассказала, как избежать заболеваний печени у беременных женщин

28 июля 2023 16:49
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Правильная подготовка к беременности и исключение факторов риска.

О профилактике заболеваний печени во время беременности рассказывает заведующая женской консультацией №2 Самарской городской больницы №6, врач-акушер-гинеколог Елена Кривихина.

«Заболевания печени — гестационная патология — встречаются у 3-5% беременных. Их можно разделить на две большие группы.

 Нарушения, связанные непосредственно с беременностью и являющиеся её осложнением. К ним относятся — поражение печени при чрезмерной (неукротимой) рвоте беременных, холестатический гепатоз беременных, острая жировая дистрофия печени, преэкламсия и эклампсия и HELLP-синдром.

 Заболевания, не связаннные с беременностью, но возникающие во время беременности и осложняющие её течение. К этой группе заболеваний относят — вирусные и бактериальные гепатиты, интоксикации алкоголем, лекарственными и химическими препаратами, инфицирование гельминтами, простейшими и бактериями, сахарный диабет, ожирение и другие заболевания.

Своевременная диагностика поражений печени и тщательная оценка степени риска для матери и плода в каждом конкретном случае крайне необходима для выбора тактики ведения беременности и лечения заболевания, а также выборе срока и способа родоразрешения.

Избежать заболеваний печени во время беременности помогают меры профилактики:

 Отказ от алкоголя и курения в период планирования и на протяжении всей беременности.

 Исключение бесконтрольного самопроизвольного приёма медикаментозных препаратов. Все лекарственные препараты, включая поливитамины, должны назначаться и согласовываться с акушером-гинекологом, ведущим беременность.

 Сбалансированный по белкам, жирам и углеводам рацион питания. Диета является важным компонентом в профилактике и лечении заболеваний печени.

 Своевременное обследование и лечение заболеваний, приводящих к нарушению работы печени.

 Соблюдение правил личной гигиены.

Регулярная и умеренная физическая активность.

Укрепление иммунитета.

 Проведение прегравидарной подготовки.

Важно планировать беременность, соблюдать все рекомендации акушера-гинеколога.

Соблюдение этих элементарных правил и здоровый образ жизни позволят избежать заболеваний печени и связанных с ними осложнений беременности. Это в целом поможет сделать течение беременности благоприятным как для мамы, так и для будущего малыша».

 

Фото:   минздрав СО

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