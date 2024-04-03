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Самарский специалист – диетолог рассказывает об особенностях весеннего рациона питания

3 апреля 2024 18:29
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В этот сезон рекомендуется не употреблять тяжелую и жирную пищу. Стоит отдать предпочтение продуктам, которые легко перевариваются.

Рассказывает главный внештатный специалист – диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова:

"Для сохранения здоровья во все времена года нужно жить в гармонии с природными циклами, постоянно подстраиваясь к изменениям в окружающей среде, в том числе за счет выбора пищи.

Весной возникает задержка жидкости, отмечаются частые простудные заболевания. Этому способствует и большое употребление таких продуктов, как сахар, рафинированная пшеничная мука, картофель, кукурузные изделия, бананы.

В этот сезон рекомендуется не употреблять тяжелую и жирную пищу. Стоит отдать предпочтение продуктам, которые легко перевариваются.

Лучше воздерживаться и от кислой, сладкой и соленой пищи. Исключить молочные продукты, избегать холодных напитков.   

Выбирайте пищу с горьким, острым и вяжущим вкусом. Сделайте акцент на постной пище, включите в свой рацион бобовые, в частности чечевицу, нут и фасоль. Из мясных продуктов предпочтительна курица и индейка.

Не забывайте про горячие специи: имбирь, черный и кайенский перец, а также лук и чеснок. После еды пейте чай из имбиря, корицы и меда".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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