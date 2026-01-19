Самарский медик рассказала, как подсчет калорий формирует здоровые привычки

Медицинская сестра диетическая Самарского областного клинического онкологического диспансера Инна Борисова:
«Сбалансированное и рациональное питание является одним из методов профилактики онкологических заболеваний. Контроль калорийности рациона помогает регулировать энергетический баланс и избегать переедания.
Главная цель контроля калорий – сбалансировать рацион, обеспечив организм белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами, что важно для пациентов с онкологическими заболеваниями.
Как подсчет калорий формирует здоровые привычки?
Повышает пищевую грамотность. Начиная отслеживать калории, человек изучает пищевую ценность продуктов, что мотивирует выбирать более объемную, богатую клетчаткой и нутриентами пищу.
Учит осознанности и умеренности. Вместо хаотичного питания человек начинает планировать приёмы пищи. Это снимает психологическое напряжение от чувства запрета и предотвращает срывы.
Дает объективные критерии оценки. Ощущения часто обманчивы, а цифры же предоставляют четкие, измеримые данные, позволяя трезво оценить свой рацион и внести небольшие корректировки, а не менять все кардинально.
Зная свою приблизительную норму калорий с учётом возраста, пола, веса и активности, можно создать дефицит калорий для снижения веса или его поддержания.
Рацион рекомендуется составлять с учетом индивидуальных особенностей вашего организма".
