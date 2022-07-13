Самарские врачи впервые провели сложную операцию маленькому пациенту с редкой генетической болезнью костной системы

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Операцию трехлетнему мальчику из Самары с редким заболеванием «несовершенный остеогенез» провели врачи Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой под опытным руководством специалистов Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера.

Такие операции проводятся всего в 8 медицинских учреждениях России, включая теперь и детскую больницу в Самаре.



Несовершенный остеогенез – это редкое генетическое заболевание, которое характеризуется повышенной хрупкостью костей и подверженностью к частым переломам при минимальном воздействии или в отсутствии травмы.

Заведующий отделением артрогрипоза, врач травматолог-ортопед НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера Дмитрий Буклаев посетил детскую больницу им.Н.Н. Ивановой, чтобы поделиться с коллегами опытом подобных сложных хирургических вмешательств. Совместно с главным внештатным детским ортопедом-травматологом министерства здравоохранения Самарской области Павлом Рыжовым впервые в Самаре они сделали операцию ребенку с применением внутрикостных раздвижных конструкций — телескопических штифтов.



«Операция была проведена на нижней конечности трехлетнего Артема, - рассказал Павел Рыжов. - Артем и его сестра — двойняшки, но этот редкий генетический диагноз есть только у Артема. Совсем недавно малыш начал опираться на ноги и ходить, что привело к переломам. Лечат такую болезнь путём приёма специальных препаратов и проведением операций при наличии показаний. Мы установили конструкцию, которая состоит из двух элементов. С ростом ребёнка они расходятся. Конструкция похожа на выдвижную антенну телевизора. Операция технически очень сложная. Без телескопических штифтов он не смог бы полноценно передвигаться. Все прошло по плану, ожидаемый результат по коррекции имевшейся деформации кости при помощи телескопического штифта был достигнут».



Эта патология встречается достаточно редко, чтобы помочь малышам, которым показано такое лечение, самарские врачи освоили новый вид операции. Она была проведена при поддержке благотворительного фонда.



«Хирургическое лечение у растущих хрупких детей подразумевает использование телескопических штифтов, которые имплантируют в длинные трубчатые кости. Это позволяет предотвратить деформации костей и переломы, и даже если перелом случается, то он происходит без смещения, и зачастую пациент даже не нуждается в гипсовой иммобилизации. Такие операции — это часть мирового стандарта лечения, они проводятся только в семи клиниках России, и теперь — еще и в Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой», - подчеркнул отметил Дмитрий Буклаев.



Врачи больницы имени Ивановой уделяют особое внимание развитию высокотехнологичных видов медицинской помощи. Ежегодно высокотехнологичная медицинская помощь оказывается более 700 детям, по 9 направлениям, включая неонатологию, гематологию, онкологию, детскую эндокринологию и др. Часть методик применяемых специалистами больницы является уникальными, в том числе по таким направлениям как неонатальная хирургия (проведение сложных операций самым маленьким пациентам), травматология - ортопедия (коррекция врожденных и приобретенных деформаций грудной клетки), оториноларингология (реконструктивные операции).

Фото: минздрав СО