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Самарские врачи «скорой» используют портативные УЗИ-аппараты для диагностики экстренных состояний

2 апреля 2024 15:43
121
10 единиц оборудования были поставлены на все станции области.

Специалисты службы скорой медицинской помощи региона используют портативные многофункциональные аппараты ультразвуковой диагностики при оказании экстренной помощи. 10 единиц оборудования были поставлены на все станции области.

Проект направлен на улучшение специализированной помощи при полученных в ДТП травмах, кровотечениях, острой и хронической дыхательной и сердечной недостаточности и т.д.

Программа применения УЗИ-аппаратов разработана совместно с главным внештатным специалистом по скорой медицинской помощи региона Ириной Трухановой, специалистами министерства здравоохранения, СамГМУ и специализированной службы. В программу быстрой диагностики критических состояний входят протоколы для оценки патологии лёгких, свободной жидкости брюшной полости, сердца и сосудов.

"Благодаря новому оборудованию на догоспитальном этапе мы можем более точно определить наличие свободной жидкости в брюшной полости, диагностировать политравмы, устанавливать периферические и центральные катетеры. Наша цель - минимизировать риски и предоставить пациентам более квалифицированную помощь", - рассказал и.о. главного врача Самарской областной станции скорой медпомощи Раймонд Чернуха.

Врачи прошли необходимое обучение. Сегодня данные УЗИ-системы используются на подстанциях областной "скорой" в Новокуйбышевске, Чапаевске и Безенчуке.

«Теперь уже на догоспитальном этапе можно ускорить оказание экстренной помощи и госпитализацию. Пациенты с политравмой смогут попасть на операционный стол намного быстрее. Так как уже будет известна серьезная катастрофа в организме ещё до прибытия в стационар», - отметила врач анестезиолог – реаниматолог Самарской областной станции скорой медицинской помощи Ирина Майданюк.

В процессе развития методики планируется обучение фельдшерских бригад, которые будут дистанционно передавать результаты обследования опытным врачам для оценки и анализа. Подобная стратегия осуществляется в диагностике больных с острым коронарным синдромом. Бригады передают электрокардиограммы в Центр управления сердечно-сосудистыми рисками областного кардиодиспансера, кардиологи дают рекомендации специалистам «скорой» по ведению пациентов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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Самарские врачи «скорой» используют портативные УЗИ-аппараты для диагностики экстренных состояний
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