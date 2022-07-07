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Самарские врачи провели сложную операцию юному пациенту с тяжёлой сочетанной травмой

7 июля 2022 14:00
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Самарские врачи провели сложную операцию юному пациенту с тяжёлой сочетанной травмой

Специалисты Самарской городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова сохранили здоровье подростка  после транспортного происшествия, своевременно оказав необходимую помощь и проведя несколько сложных оперативных вмешательств. Юноша получил тяжелые травмы после  падения  на электросамокате.

«Это произошло 2 недели назад, — рассказал 16-летний житель Самары Никита Горячев. — Я отвлёкся на телефонный звонок, не справился с управлением и упал. Рядом была мама. Она и вызвала скорую помощь».

«Эмоций было много. Это и страх, и паника, и некоторая растерянность, — поделилась мама Никиты Елена Горячева. — Хочу выразить глубокую признательность медицинским работникам за их нелегкий труд. К счастью, все самое страшное позади».

Сотрудники экстренной службы оперативно доставили подростка в приемное отделение Самарской городской клинической больницы №1 имени Н. И. Пирогова, где он был осмотрен мультидисциплинарной бригадой специалистов в составе травматолога, нейрохирурга, абдоминального хирурга, реаниматолога и терапевта, были выполнены необходимые экстренные обследования.

«Пациент поступил к нам с тяжелой сочетанной травмой — с сотрясением головного мозга, открытым переломом правой бедренной кости со смещением, в состоянии травматического шока, — пояснил заведующий травматологическим отделением №4 больницы им. Пирогова Иван Гранкин. — Необходимо было оперативно и точно диагностировать все повреждения — провести ультразвуковое исследование, рентгенографию и другие исследования, — назначить лечение и параллельно с этим провести все необходимые первичные манипуляции, стабилизацию переломов и купирование шока».

В течение двух часов Никита был подготовлен к операции. Специалисты произвели стабилизацию переломов, установили катетеры. Затем подросток проходил курс интенсивной терапии в реанимации. После стабилизации состояния врачи выполнили операцию, которая позволила соединить фрагменты бедренной кости и зафиксировать их в анатомически правильном положении до полного срастания.

«Послеоперационный период протекал благополучно, заместительная терапия не потребовалась, — рассказал Иван Олегович. — Пациент  будет наблюдаться у нас до полного восстановления, каждые два месяца приходить на консультацию, на контрольную рентгенографию. Через полгода ожидаем полного выздоровления».

Врач отметил, не стоит пренебрегать правилами безопасности при передвижении по городу на электросамокатах, гироскутерах и других видах скоростного транспорта.

«Даже небольшая трещина в асфальте может привести тяжелым последствиям. Важно учитывать свои силы, возможности и ни в коем случае не использовать самокат в состоянии алкогольного опьянения. Конечно, у молодых людей и подростков часто проявляется «героизм»: хочется ускориться, кого-то обогнать. Поэтому необходимо быть очень внимательным, следить за своим состоянием, соблюдать скоростной режим», — подчеркнул Иван Олегович.

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