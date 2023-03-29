Самарские врачи предупреждают о повышенных рисках алкоголь-ассоциированных заболеваний для мужчин

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Медицинские работники поликлиник в рамках диспансеризации и профилактических осмотров выявляют пациентов с высоким риском развития болезней, связанных с курением, употреблением алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.



С 2022 года в Самарской области реализуется обучающий проект для врачей по раннему выявлению пациентов с риском пагубного потребления алкоголя, алкоголь-ассоциированных заболеваний, а также заболеваний и состояний у потребителей психоактивных веществ на ранних стадиях. Тематические семинары для профессионального сообщества проводят специалисты Самарского областного клинического наркологического диспансера совместно с Самарским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики. Уже проведено 9 семинаров, в которых приняли участие 476 врачей первичного звена.



«В Самарской области смертность мужчин трудоспособного возраста от различных причин, в том числе травм, отравлений, сердечно-сосудистых заболеваний, значительно выше, чем у женщин. Это связано именно с распространением таких факторов риска как употребление алкоголя и табакокурение. Алкоголь-ассоциированные заболевания и острые состояния, вызванные приёмом спиртосодержащих напитков, неизбежно приводят к инвалидизации и преждевременной смерти», — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по организационно-методической работе Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юрий Мальшин.



По итогам 2022 года в рамках диспансеризации выявлены более 6400 пациентов с рисками пагубного употребления алкоголя и рисками потребления наркотических средств. Все пациенты направлены на дополнительные обследования и проведение углубленного профилактического консультирования, им даны необходимые рекомендации, включая направление на консультацию в наркологический диспансер.



«Наша задача — повысить эффективность выявления пациентов с алкоголь-ассоциированными заболеваниями и потребителей психоактивных веществ на ранних стадиях. Мы актуализируем регламент работы с пациентами в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации. После старта обучающего проекта для врачей в 3 раза увеличилось число выявленных пациентов из групп риска. Продолжаем совместно с амбулаторной службой работать над улучшением показателей, чтобы своевременно выявлять алкоголь-ассоциированные заболевания и, оказывая медицинскую помощь пациентам, предотвращать развитие опасных для жизни осложнений», — отметил заведующий экспертно-методическим отделением Самарского областного клинического наркологического диспансера, кандидат медицинских наук, врач-психиатр-нарколог Сергей Царёв.

Фото: минздрав СО