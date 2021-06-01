Самарские врачи помогли женщине со сложным врожденным пороком сердца родить уже второго здорового ребенка

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Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова и Перинатального центра областной больницы им. В.Д. Середавина провели совместную операцию беременной пациентке со сложным врожденным пороком сердца. Благодаря самарским врачам женщина смогла родить уже второго здорового ребенка. Операцию провели в кардиодиспансере, где она наблюдалась на протяжении всей беременности. Сейчас мама и малыш находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением специалистов.

Врачи отмечают, врожденные пороки сердца и беременность, которые еще недавно казались несовместимыми, постепенно перестают препятствовать счастью материнства. Современные подходы к подготовке и ведению беременности с сердечно-сосудистой патологией, хирургическая практика и, что самое важное – коллегиальный подход, позволяют обеспечить появление на свет здоровых малышей и сохранить жизнь женщины.

Как рассказала заведующая акушерско-обсервационным отделением кардиодиспансера Марина Цыганова, сложный порок сердца пациентке был диагностирован в раннем детстве, тогда же она перенесла два оперативных вмешательства. Состояние было компенсировано, однако ряд проблем, в том числе проявления сердечной недостаточности, сопровождали ее всю жизнь. Несмотря на это, несколько лет назад под пристальным наблюдением специалистов кардиоцентра ее первый малыш появился на свет. Вторая беременность протекала намного тяжелее, в частности, по данным УЗИ и МРТ врачи выявили центральное предлежание и подозрение на врастание плаценты.

Органосохраняющая операция при одном из самых грозных осложнений беременности - врастании плаценты в стенку матки – достаточно сложная в хирургической практике. Раньше такие роды сопровождались серьезной потерей крови и обычно заканчивались удалением матки, после этого требовалось длительное восстановление.

Сегодня при помощи современных хирургических методик и кровосберегающих технологий есть возможность сохранить женщине репродуктивное здоровье. Успешная хирургическая практика в этом направлении наработана в перинатальном центре больницы им. Середавина. Там благодаря современным технологиям и профессиональным навыкам специалистов выполнен не один десяток подобных операций. В случае с пациенткой кардиодиспансера ситуация требовала особых условий, поэтому руководство медицинских учреждений приняло решение о совместной операции в стенах кардиоцентра.