Самарские офтальмологи спасли зрение фермеру, получившему травму глаза от рога коровы

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Фермер из Сызранского района поступил в Самарскую областную клиническую офтальмологическую больницу им. Т.И.Ерошевского с тяжелой травмой глаза, с риском слепоты и потери глаза. Хирурги больницы провели сложную высокотехнологичную операцию.



Травма у мужчины возникла в результате несчастного случая во время выполнения работ на ферме. В конце года фермер Сергей Пашкин занимался хозяйством. Во время отела корова неожиданно мотнула головой и попала мужчине рогом в глаз. Он почувствовал острую боль и резкое ухудшение зрения.



«Это произошло поздним вечером. Я пришел в себя только ближе к ночи. Решил, что нужно срочно ехать в Сызрань в отделение больницы Ерошевского. Затем меня направили в Самару, где и сделали операцию. Некоторое время я ничего не видел, затем начал постепенно прозревать. Сейчас чувствую себя намного лучше. Я очень благодарен врачам за их профессионализм», – поделился пациент.



Оперативное вмешательство длилось полтора часа. В ходе операции была диагностирована отслойка сетчатки, глаз был полностью заполнен кровью. Хирургам удалось восстановить анатомическую целостность внутренней оболочки глаза и устранить кровоизлияние. В результате удалось не только сохранить глаз, но и получить высокую корригированную остроту зрения.



«К сожалению, подобные случаи часто заканчиваются потерей глаза или серьезными повреждениями, при которых о зрении говорить не приходится. Бывает пациенты не сразу обращаются за помощью и приезжают через какое-то время, когда уже поздно что-то предпринимать. Здесь ситуация иная – пациент обратился своевременно. У нас при таких случаях все наготове. Больница работает круглосуточно без выходных по неотложным состояниям. За последние несколько лет в больницу поступило высокотехнологичное оборудование, позволяющее проводить операции, о которых раньше только мечтали", – отметил главный врач больницы им. Т.И. Ерошевского Андрей Золотарев.



Сейчас мужчина находится под постоянным наблюдением врачей больницы Ерошевского. Ему еще предстоит следующий этап операции. В течение года мужчина будет проходить реабилитацию и контрольные осмотры врачей глазной больницы.



«Еще несколько лет назад мы бы просто боролись за глаз, так как травма очень тяжелая, – отметила заведующая микрохирургического отделения №2 Ольга Павлова. – Все завершилось благополучно благодаря высокотехнологичному оборудованию и высококвалифицированным кадрам. Нам удалось сохранить не только глаз пациенту, но и высокое зрение. Раньше нам это казалось практически невозможным».



Врачи-офтальмологи напоминают: важно соблюдать меры предосторожности, следовать инструкциям, не рисковать и помнить о безопасности глаз во время отдыха и работы.

Фото: минздрав СО