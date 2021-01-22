Самарские медики применяют специальную методику восстановления больных после коронавируса

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После перенесенной пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, пациентам, которые переболели в средней и тяжелой форме, необходима реабилитация. В Самарской области по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова с октября прошлого года к этой работе был подключен санаторно-курортный фонд.

Первыми приняли таких пациентов в отделении медицинской реабилитации № 3 ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» на базе санатория «Можайский».

Как отмечает главный врач Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Сергей Пушкин, решение о направлении пациентов на 2 этап медицинской реабилитации принимает консилиум врачей. При наличии показаний в санатории продолжается медикаментозное лечение, в дополнение к нему под наблюдением врачей пациенты занимаются дыхательной гимнастикой, лечебной физкультурой, получают курсы физиотерапии, а если требуется – и помощь психолога.

Таким образом обеспечивается больший оборот специализированных коек в госпиталях, а пациенты, идущие на поправку, но еще требующие круглосуточного наблюдения, продолжают восстанавливаться под контролем врачей. Для каждого пациента составляется индивидуальная программа медицинской реабилитации, она рассчитана на 10-14 дней.

«В процессе реабилитации мы используем не только известные отработанные методики, но и внедряем новые, в том числе те, которые родились на самарской земле, прошли испытания в Самарском государственном медицинском университете и были внедрены в клиническую практику опытными и квалифицированными медиками», - рассказала главный внештатный реабилитолог министерства здравоохранения Самарской области Анна Шишкина.

В санатории «Можайский» проводят занятия на дыхательном тренажере-массажере «Универсал-2011», который придумали самарские инженеры. Он позволяет проводить тренировки дыхательной мускулатуры с созданием сопротивления как на фазе вдоха, так и на фазе выдоха. Это помогает восстановить дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма. Плавная регулировка нагрузки на вдохе и на выдохе за счёт конструктивных особенностей тренажёра позволяет использовать его и для ослабленных пациентов.

Медики больницы Середавина разработали методику для пациентов после перенесенной коронавирусной пневмонии, с учетом патогенеза заболевания. Сначала - упражнения с дыхательным тренажером, с исключением нагрузки на выдохе, а затем – лазеро-магнитная терапия с воздействием на области крупных сосудов. Таким образом улучшается микроциркуляция легких и головного мозга «обогащенной» по газовому составу кровью, активизируются восстановительные процессы.

«Мне было очень больно дышать, болели ребра, невозможно было вдохнуть полной грудью, - рассказала пациентка санатория Светлана Демина. – А здесь я почувствовала, что возвращаюсь к жизни. Уже после второго занятия на дыхательном тренажере прошла одышка – до этого я не могла подняться по лестнице, только спускаться. А сейчас сама поднимаюсь, могу ходить, а не по стеночке ползать. Снижается пульс, становится спокойнее. Аппарат очень хорошо помогает».

С начала работы отделения реабилитацию в нем прошли более 500 пациентов. Всего для проведения медицинской реабилитации после перенесенной коронавирусной пневмонии в области задействованы 4 санатория, в них прошли курс восстановления почти 1150 пациентов, передает пресс-служба облправительства.

Фото из открытых источников