Самарские кардиологи увеличивают количество операций для спасения жизней

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Самарский областной клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова наращивает объемы специализированной помощи пациентам региона. За год кардиодиспансер проводит до 20 тысяч госпитализаций, более 5 тысяч оперативных вмешательств.

Учитывая тот факт, что сердечно-сосудистые заболевания приводят к высокому риску смерти и инвалидизации людей, с самого начала пандемии новой коронавирусной инфекции в области было принято решение, что кардиологический диспансер продолжит работу в штатном режиме.

«В полном объеме выполняются плановые операции, поступают экстренные больные, которым мы оказываем неотложную помощь, – рассказал главный кардиолог Самарской области, и.о. главного врача областного кардиодиспансера Дмитрий Дупляков. - В этом году из бюджета области для кардиологической службы региона были выделены средства для проведения более трех тысяч компьютерно-томографических коронарографий – это самая современная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний. Эта новая методика позволяет эффективно выявить пациентов с поражениями коронарных артерий, которым необходимо оперативное лечение. В нашей области данную методику применяют специалисты областного кардиологического диспансера и тольяттинской больницы

им. Баныкина».

Ежегодно в кардиодиспансере проходят лечение около 3,5 тысяч пациентов с коронарным синдромом и 2 тысячи жителей с инфарктом миокарда. За текущий год врачи выполнили более 2,5 тысяч процедур стентирования коронарных артерий.

Среди пациентов диспансера - житель Самары Сергей Баталов. Он поступил в кардиодиспансер по скорой помощи с диагнозом острый коронарный синдром. Врачи своевременно провели спасительную процедуру - стентирование.

«Никогда прежде сердце меня не беспокоило. В больнице мне провели полное обследование и спасли жизнь. Большое спасибо врачам», - рассказал Сергей.

«Мы всегда призываем каждого человека прислушиваться к своему сердцу, - отметила врач-кардиолог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Гузель Бикбаева. - Если человек чувствует давящие боли за грудиной, которые отдают в левую руку, нижнюю челюсть, если присоединяется одышка, скачки давления, общий дискомфорт, он обязательно должен обратиться к кардиологу. Если боли продолжаются и не исчезают после приема обычного лекарства, которым пользуется пациент, то необходимо вызывать скорую помощь. Чем дольше пациент тянет с вызовом «скорой», надеясь на улучшение, тем тяжелее будут последствия вплоть до летального исхода. В данном случае пациент поступил правильно, не стал ждать, сразу вызвал скорую помощь при острой боли за грудиной».

Среди факторов риска острого коронарного синдрома специалисты называют ожирение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, наследственный фактор, сопутствующие заболевания. Чтобы обезопасить себя от инфаркта, нужно исключить те факторы риска, на которые может повлиять сам пациент. Это курение, лишний вес, гиподинамия. Если человек периодически испытывает боли, необходимо обратиться к кардиологу и пройти обследование.

Фото: департамент информационной политики СО