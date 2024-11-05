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Самарские кардиохирурги устраняют патологию аортального клапана без операции на открытом сердце
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Самарские кардиохирурги устраняют патологию аортального клапана без операции на открытом сердце

5 ноября 2024 17:57
237
Процедура проходит в рентген-операционной под контролем рентгеноскопии. Установка клапана проводится за 10-15 секунд.

Врачи Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова проводят малоинвазивные операции при патологии аортального клапана. Ранее для лечения требовалась сложная операция на открытом сердце.

Патология аортального клапана — один из самых часто встречающихся пороков. Это нарушение функции главного сердечного клапана, через который левый желудочек выбрасывает кровь. Именно благодаря его четкой работе питаются мозг, артерии верхних и нижних конечностей, почки и другие внутренние органы.

«Раньше такой порок устраняли только с помощью операции на открытом сердце. В настоящее время пациентам мы вводим клапан с помощью системы доставки, а затем расширяем специальным баллоном, и он встает на место старого», - рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения заболеваний, заведующий отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения областного кардиодиспансера Темур Кислухин.

Процедура проходит в рентген-операционной под контролем рентгеноскопии.

«Операция занимает около двух часов, а сама имплантация проводится за 10-15 секунд. Мы подводим клапан к месту сужения через катетер. На время установки полностью перекрывается желудочек, то есть фактически останавливается кровообращение, и провести ее нужно максимально быстро и безошибочно. После операции остается только маленький шрам около 8-10 мм. Уже через 2-3 часа пациента переводят в отделение", - отметил Темур Кислухин.

Кардиохирурги провели уже 10 таких операций, которые выполнили по полису ОМС в рамках высокотехнологичной медицинской помощи.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. За годы реализации нацпроекта для медучреждения приобрели 287 единиц медтехники. Среди них - рентгеновский ангиографический аппарат, компьютерный томограф, система эндоскопической визуализации, передвижной рентгеновский аппарат, аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ — аппараты.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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Процедура проходит в рентген-операционной под контролем рентгеноскопии. Установка клапана проводится за 10-15 секунд.
5 ноября 2024  17:57
Самарские кардиохирурги устраняют патологию аортального клапана без операции на открытом сердце
237
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