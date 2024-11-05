Самарские кардиохирурги устраняют патологию аортального клапана без операции на открытом сердце

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Врачи Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова проводят малоинвазивные операции при патологии аортального клапана. Ранее для лечения требовалась сложная операция на открытом сердце.



Патология аортального клапана — один из самых часто встречающихся пороков. Это нарушение функции главного сердечного клапана, через который левый желудочек выбрасывает кровь. Именно благодаря его четкой работе питаются мозг, артерии верхних и нижних конечностей, почки и другие внутренние органы.



«Раньше такой порок устраняли только с помощью операции на открытом сердце. В настоящее время пациентам мы вводим клапан с помощью системы доставки, а затем расширяем специальным баллоном, и он встает на место старого», - рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения заболеваний, заведующий отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения областного кардиодиспансера Темур Кислухин.



Процедура проходит в рентген-операционной под контролем рентгеноскопии.



«Операция занимает около двух часов, а сама имплантация проводится за 10-15 секунд. Мы подводим клапан к месту сужения через катетер. На время установки полностью перекрывается желудочек, то есть фактически останавливается кровообращение, и провести ее нужно максимально быстро и безошибочно. После операции остается только маленький шрам около 8-10 мм. Уже через 2-3 часа пациента переводят в отделение", - отметил Темур Кислухин.



Кардиохирурги провели уже 10 таких операций, которые выполнили по полису ОМС в рамках высокотехнологичной медицинской помощи.



Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. За годы реализации нацпроекта для медучреждения приобрели 287 единиц медтехники. Среди них - рентгеновский ангиографический аппарат, компьютерный томограф, система эндоскопической визуализации, передвижной рентгеновский аппарат, аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ — аппараты.

Фото: минздрав СО