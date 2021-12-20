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Самарские кардиохирурги спасли пациентку с осложнением аневризмы аорты

20 декабря 2021 17:08
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В Самарском областном клиническом кардиодиспансере в экстренном порядке была выполнена одна из наиболее сложных в кардиохирургии операций.

В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В.П. Полякова в экстренном порядке была выполнена одна из наиболее сложных в кардиохирургии операций - протезирование дуги аорты с резекцией аневризмы. Это позволило спасти пациентку с угрожающим жизни осложнением сердечно-сосудистой патологии. 

В начале декабря в Самарский областной кардиологический диспансер им. В.П. Полякова была доставлена пациентка с осложненным течением аневризмы дуги аорты, которая повреждала ткани левого легкого и вызвала массивное легочное кровотечение. Это осложнение требует   срочного хирургического вмешательства, чтобы избежать летального исхода. 

В кардиологическом диспансере больной в срочном порядке было выполнено протезирование дуги аорты с резекцией аневризмы. Данное оперативное вмешательство – одно из наиболее сложных в кардиохирургии, требующее от специалистов огромного опыта и владения техникой.

Как пояснил заместитель главного врача кардиодиспансера, главный сердечно-сосудистый хирург Самарской области Дмитрий Кузнецов, аневризма аорты – это расширение участка аорты или выпячивание ее стенки.  Распространенность этого заболевания составляет около 40 человек на 100 тысяч населения. 

«Наиболее опасное осложнение аневризмы аорты – ее расслоение, - рассказывает Дмитрий Кузнецов. -  Аневризма дуги аорты достаточно часто приводит к сдавлению жизненно важных органов – трахеи, пищевода или повреждает ткань легкого, что приводит к легочному кровотечению, эти осложнения имеют очень высокую летальность при консервативном лечении. Хирургическим путем можно заменить пораженный участок аорты искусственным сосудистым протезом и предотвратить развитие опасных осложнений. И чем раньше будет выявлено заболевание, тем больше шансов спасти пациента».

При подозрении на аневризму аорты пациент должен быть немедленно обследован и направлен на срочную консультацию к сердечно-сосудистому хирургу для определения тактики лечения.

В настоящее время состояние пациентки стабилизировано, женщина переведена из реанимации в кардиохирургическое отделение и готовится к выписке из стационара.

 

Фото:   правительство СО

 

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Здравоохранение
В Самарском областном клиническом кардиодиспансере в экстренном порядке была выполнена одна из наиболее сложных в кардиохирургии операций.
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