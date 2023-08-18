Самарская область готовится к старту прививочной кампании против гриппа

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Специалисты напоминают: своевременная вакцинация — лучшая защита от инфекции. Прививка поможет предупредить развитие таких тяжелых осложнений, как пневмония, бронхит, осложнения на сердечно-сосудистую систему.



В рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники и пациенты с хроническими заболеваниями.



Привиться можно в поликлинике по месту жительства.



Обезопасить себя и окружающих также помогут соблюдение правил гигиены, приверженность здоровому образу жизни, создание здоровых и безопасных условий труда и быта на рабочем месте.

Фото: минздрав СО