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С помощью устройства планшетного типа медработник может оперативно выявлять заболевания сердца и сосудов

26 октября 2022 18:19
157
В этом году на аппаратах, поставленных в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, выполнено более 66 тысяч исследований.

Электрокардиографы с функцией дистанционной передачи данных помогают эффективно диагностировать нарушения работе сердца у жителей в сельской местности и малых городах. В этом году на аппаратах, поставленных в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, выполнено более 66 тысяч исследований.

С помощью устройства планшетного типа медработник может оперативно выявлять заболевания сердца и сосудов и направлять результаты специалистам центра управления сердечно-сосудистыми рисками Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова для анализа.

Весной этого года житель села Мокши Александр Гаев обратился в офис врача общей практики с острой болью в области сердца. Медицинская сестра выполнила электрокардиографию и оперативно направила результат в областной центр управления сердечно-сосудистыми рисками. Кардиологи подтвердили наличие признаков острого инфаркта миокарда, после чего пациента на «скорой» доставили в Самарский областной диспансер для специализированного лечения.

Сейчас мужчина находится под диспансерным наблюдением – регулярно посещает офис врача общей практики и проходит ЭКГ. Кроме того, в течение двух лет после перенесенного острого сердечно-сосудистого события Александр Валентинович также будет получать лекарственные препараты по программе, которая реализуется в Самарской области в рамках национального проекта «Здравоохранение». Лекарственная терапия помогает минимизировать риски развития осложнений.

 «Наш офис врача общей практики обслуживает 1500 человек, – рассказала медицинская сестра врача общей практики Елена Минледбаева. – Высокое артериальное давление, сердечная недостаточность встречаются у наших пациентов, к сожалению, нередко. Поэтому электрокардиография – очень востребованное исследование. Новый аппарат используем как для оказания экстренной и неотложной помощи детям и взрослым, так и для проведения диспансеризации, а также динамического наблюдения за состоянием пациентов, которые перенесли острые сердечно-сосудистые заболевания».

Всего в рамках регионального проекта в подразделения Большеглушицкой больницы поступило 5 современных электрокардиографов.

 «В этом году с помощью этой аппаратуры нам удалось вовремя выявить около 20 случаев острой коронарной недостаточности. Коллеги из службы скорой помощи оперативно, в течение "золотого часа", доставляли пациентов в специализированное учреждение, – рассказал исполняющий обязанности главного врача Большеглушицкой центральной районной больницы Руслан Каримов. – В прошлом году по программе модернизации первичного звена мы получили и другое современное оборудование, в том числе аппараты суточного мониторирования сердечного ритма, которые позволяют на ранних стадиях выявлять заболевания сердца и сосудов. Также в поликлинике обновлено эндоскопическое и ультразвуковое оборудование, поставлены цифровые рентген-аппарат и маммограф».

Всего в этом году в медучреждения региона поступит более 2000 техники. Напомним, региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию первичной медико-санитарной помощи, внедрению новейших методик, оснащению медучреждений современным оборудованием.

Врачи напоминают, диспансеризация и профосмотры позволяют выявить заболевание на ранней стадии, а значит, своевременно назначить лечение. Необходимо раз в год обращаться в поликлинику с профилактической целью. Простые обследования помогут определить факторы риска развития заболеваний или диагностировать недуги своевременно, в том числе гипертонию и сахарный диабет.

 

Фото:   минздрав СО

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