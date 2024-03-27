С начала года сызранские кардиохирурги провели 130 экстренных операций при инфаркте миокарда

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С начала года врачи Центра сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В.П. Полякова в Сызрани провели 155 стентирований коронарных артерий, из них 130 - в экстренных ситуациях.



Недавно такая срочная операция потребовалась 67-летнему жителю Октябрьска. Рано утром мужчина почувствовал резкое жжение в груди и вызвал скорую помощь. Врачи «скорой» сняли кардиограмму и приняли решение экстренно госпитализировать пациента в подразделение областного кардиодиспансера, которое располагается на базе Сызранской центральной городской и районной больницы. Дорога от Октябрьска до Сызрани заняла не более получаса.



В Центре сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии специалисты подтвердили диагноз «инфаркт миокарда». В рентген-операционной выполнили коронарографию и обнаружили, что тромб полностью закрыл просвет одной из трех артерий сердца. Специалисты установили стент и восстановили кровоток. Пациент был под наблюдением врачей в отделении реанимации.



После дополнительных обследований врачи обнаружили проблему еще в одной из артерий и провели вторую операцию. На днях мужчину выписали домой под амбулаторное наблюдение.



«Случай с данным пациентом очень наглядно демонстрирует, насколько важно для спасения жизни быстро провести все необходимые кардиохирургические мероприятия. Благодаря открытию подразделения кардиодиспансера в Сызрани жители Правобережья Волги сегодня получают экстренную и плановую помощь своевременно», - отметил врач-кардиохирург Владислав Солдаткин.



Специалисты напоминают, что всем важно знать симптомы инфаркта:

- самый важный симптом – боль. Чаще всего она локализуется в области грудины и носит сжимающий, давящий и жгучий характер. Бывает, что боль иррадирует в плечо, руку и область желудка, тогда пациент может думать, что она связана с позвоночником и желудком

- слабость

- одышка

- мокрый пот

- потеря сознания.



При первых признаках инфаркта незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью.



Необходимо регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, которые помогут выявить факторы риска и болезни сердечно-сосудистой системы на ранних стадиях.



Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. Активная работа по укреплению системы здравоохранения в Самарской области проводится при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: минздрав СО