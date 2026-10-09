Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с гендиректором компаний «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара» Виктором Скуфинским

В пятницу, 9 октября, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара» Виктором Скуфинским. Стороны обсудили итоги подготовки к отопительному сезону, а также основные результаты и планы по газификации.

Виктор Скуфинский подтвердил готовность газовой инфраструктуры в зоне ответственности компании к отопительному сезону и бесперебойным поставкам газа для более 1,2 млн потребителей – жителей региона и 5,5 тысячи предприятий и организаций Самарской области, в том числе социально значимых учреждений – больниц, детских садов, школ.

До наступления отопительного сезона в сентябре был введен в эксплуатацию новый газопровод до логистического парка «Преображенка-2». К сетевому газоснабжению уже подключен первый резидент площадки. Также готовится к вводу в эксплуатацию межпоселковый газопровод от села Рождествено к селам Подгоры и Выползово, поселкам Усинский и Гаврилова Поляна. Газ в эти населенные пункты придет впервые. Для этого построили более 16 км межпоселковых сетей, 49 км сетей внутри поселков.

Особое внимание на встрече стороны уделили реализации президентской программы догазификации и информированию жителей Самарской области о региональной выплате для льготных категорий. Это единовременная социальная выплата-компенсация до 201 тысячи рублей на покупку и установку внутридомового газового оборудования, а также на проектирование и строительство газовых сетей внутри участка. Она распространяется на 24 льготные категории.

«С особой заботой относимся к заявителям льготных категорий и в своей компании «Газпром газораспределение Самара» приняли дополнительные меры поддержки в виде постоплаты работ по газификации внутри участка и в доме. Семье участника специальной военной операции или многодетной семье не нужно искать средства на оплату, мы подаем газ, заявитель получает субсидию и покрывает расходы социальной выплатой», — сказал Виктор Скуфинский.

«Самарская область является регионом России с одним из самых высоких уровней газификации территории – свыше 96%. Но жизнь показывает, что спрос на газ только возрастает, причем как у населения, так и у промышленных потребителей. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил новые задачи по расширению Программы социальной догазификации. Работы нам предстоит много, темпы газификации и догазификации нельзя снижать, нужно выдерживать сроки. Уверен в нашем конструктивном сотрудничестве», — отметил глава региона.

Фото: пресс-служба правительства СО