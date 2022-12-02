С 2023 годав России будут проводиться исследования на наличие наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных детей

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Правительство РФ внесло изменения в государственную программу «Развитие здравоохранения», определив правила предоставления и распределения субсидий регионам на мероприятия по расширенному неонатальному скринингу. Он охватывает 36 групп заболеваний вместо стандартных 5.



Минздрав России разработал федеральный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга», который направлен на совершенствование медико-генетической службы в части расширения неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания.



В федеральном бюджете на проведение таких исследований в 2023 году предусмотрено более 2,3 млрд рублей.



Такой подход позволит диагностировать ряд врожденных или наследственных заболеваний, метаболических нарушений в самом начале их развития и своевременно назначать необходимое лечение детям, сообщает пресс-служба минздрава РФ.

Фото: пресс-служба минздрава РФ