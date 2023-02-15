Руслан Каримов назначен главным врачом Большеглушицкой ЦРБ

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Сегодня заместитель министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин посетил Большеглушицкий район с рабочим визитом. На встрече с коллективом центральной районной больницы совместно с главой района Валерием Анциновым он представил нового главного врача.

С 15 февраля главным врачом Большеглушицкой ЦРБ назначен Руслан Каримов, до этого почти 2 года исполняющий обязанности руководителя данного учреждения. Как отметил Денис Сергеевич, назначение — это признание заслуг всего коллектива в реализации важнейших задач национального проекта «Здравоохранение».

Стаж работы Руслана Рахимжановича в системе здравоохранения более 15 лет, из них более 6 лет — на руководящих должностях. В Большеглушицком районе он работает с 2011 года: начинал с должности врача-терапевта, работал заведующим поликлиническим отделением, заместителем главного врача по медицинской части.

«Благодаря реализации регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области обновляем инфраструктуру центральных районных больниц. Ремонты подразделений способствуют созданию комфортной среды как для пациентов, так и для медработников. Новое оборудование помогает на ранних стадиях выявлять заболевания. Привлечение молодых специалистов повышает доступность медицинской помощи для жителей района. В этом году на базе Большеглушицкой больницы мы открыли так называемый пост санавиации. Молодые хирурги и реаниматологи районной больницы теперь имеют возможность бок о бок работать с опытными специалистами, обучаться новому и профессионально развиваться в самой ЦРБ. У нас в регионе реализуется целый ряд мер социальной поддержки, надеюсь, активная позиция главного врача и тесное взаимодействие с администрацией муниципалитета поможет району стать одним из лидеров по привлечению медицинских работников», — подчеркнул Денис Бутолин.

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