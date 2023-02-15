Я нашел ошибку
Главные новости:
До этого почти 2 года он исполнял обязанности руководителя данного учреждения.
Руслан Каримов назначен главным врачом Большеглушицкой ЦРБ
Успешная цифровая трансформация меняет подходы к управлению, упрощает принятие решений, ускоряет вывод продуктов на рынок, снижает затраты и повышает прибыль компании.
Более 500 компаний РФ прошли цифровую трансформацию со Сбером
Соперниками клуба станут узбекский клуб «Нефчи» и московское «Торпедо».
Завтра «Крылья Советов» сыграют заключительные матчи на сборах
В регионе реализуется программа системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего возраста.
В минздраве СО обсудили вопросы оказания помощи пациентам старшего возраста с переломом проксимального отдела бедра
Цель - продемонстрировать всенародную сплоченность и поддержать участников СВО, выказать поддержку армии и тем ценностям, за которые сейчас сражаются наши бойцы.
Самарская область примет участие во всероссийском благотворительном медиамарафоне «Всё для Победы!»
Темное время суток, низкая температура и сильный снегопад могли осложнить проведение поисковых работ.
Около Овечкина оврага мужчине, повредившему ногу, потребовалась помощь спасателей
Фиш-турнир на протяжении 17 лет собирает активных любителей подледной рыбалки не только Сергиевского района, но и из соседних территорий.
В Сергиевском районе пройдут соревнования по подледному лову "Живое серебро"
Значение, приметы и традиции праздника.
15 февраля, православный мир отмечает Сретение Господне
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.86
0.23
EUR 79.34
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Руслан Каримов назначен главным врачом Большеглушицкой ЦРБ

15 февраля 2023 18:18
85
До этого почти 2 года он исполнял обязанности руководителя данного учреждения.

Сегодня заместитель министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин посетил Большеглушицкий район с рабочим визитом. На встрече с коллективом центральной районной больницы совместно с главой района Валерием Анциновым он представил нового главного врача.

С 15 февраля главным врачом Большеглушицкой ЦРБ назначен Руслан Каримов, до этого почти 2 года исполняющий обязанности руководителя данного учреждения. Как отметил Денис Сергеевич, назначение — это признание заслуг всего коллектива в реализации важнейших задач национального проекта «Здравоохранение».

Стаж работы Руслана Рахимжановича в системе здравоохранения более 15 лет, из них более 6 лет — на руководящих должностях. В Большеглушицком районе он работает с 2011 года: начинал с должности врача-терапевта, работал заведующим поликлиническим отделением, заместителем главного врача по медицинской части.

«Благодаря реализации регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области обновляем инфраструктуру центральных районных больниц. Ремонты подразделений способствуют созданию комфортной среды как для пациентов, так и для медработников. Новое оборудование помогает на ранних стадиях выявлять заболевания. Привлечение молодых специалистов повышает доступность медицинской помощи для жителей района. В этом году на базе Большеглушицкой больницы мы открыли так называемый пост санавиации. Молодые хирурги и реаниматологи районной больницы теперь имеют возможность бок о бок работать с опытными специалистами, обучаться новому и профессионально развиваться в самой ЦРБ. У нас в регионе реализуется целый ряд мер социальной поддержки, надеюсь, активная позиция главного врача и тесное взаимодействие с администрацией муниципалитета поможет району стать одним из лидеров по привлечению медицинских работников», — подчеркнул Денис Бутолин.

 

Фото:  ru.freepik.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В регионе реализуется программа системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего возраста.
15 февраля 2023, 17:39
В минздраве СО обсудили вопросы оказания помощи пациентам старшего возраста с переломом проксимального отдела бедра
В регионе реализуется программа системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего возраста. Здравоохранение
99
В инфекционном стационаре Сызрани развернуты 50 коек и реанимация, включающая 6 боксов.
15 февраля 2023, 15:52
Пациенты с COVID-19 получают лечение в новом инфекционном корпусе Сызранской центральной городской и районной больницы
В инфекционном стационаре Сызрани развернуты 50 коек и реанимация, включающая 6 боксов. Здравоохранение
238
Не менее 400 граммов в день.
14 февраля 2023, 16:47
Врачи рассказали самарцам о норме потребления овощей и фруктов
Не менее 400 граммов в день. Здравоохранение
714
Здравоохранение
До этого почти 2 года он исполнял обязанности руководителя данного учреждения.
15 февраля 2023  18:18
Руслан Каримов назначен главным врачом Большеглушицкой ЦРБ
85
В регионе реализуется программа системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего возраста.
15 февраля 2023  17:39
В минздраве СО обсудили вопросы оказания помощи пациентам старшего возраста с переломом проксимального отдела бедра
99
В инфекционном стационаре Сызрани развернуты 50 коек и реанимация, включающая 6 боксов.
15 февраля 2023  15:52
Пациенты с COVID-19 получают лечение в новом инфекционном корпусе Сызранской центральной городской и районной больницы
238
Это новое подразделение Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.
15 февраля 2023  14:07
На базе Большеглушицкой ЦРБ открылся пост отделения экстренной и планово-консультативной помощи
201
Россияне рассказали, какие гаджеты и приложения для здоровья используют и почему
15 февраля 2023  11:25
Россияне рассказали, какие гаджеты и приложения для здоровья используют и почему
206
В Самарской области заболеваемость гриппом за неделю выросла на 64%
15 февраля 2023  10:59
В Самарской области заболеваемость гриппом за неделю выросла на 64%
217
В среднем сейчас ежедневно прививается около 1000 человек.
14 февраля 2023  19:55
За месяц более 36 тысяч жителей Самарской области привились от новой коронавирусной инфекции
392
По словам специалиста, аппарат позволит выполнять высокоточную диагностику заболеваний с минимальной лучевой нагрузкой на пациента.
14 февраля 2023  19:15
Диагностическая служба Приволжской ЦРБ обновилась цифровым маммографом высокого класса
431
Не менее 400 граммов в день.
14 февраля 2023  16:47
Врачи рассказали самарцам о норме потребления овощей и фруктов
714
Ранее жители посещали поликлиническое отделение центральной городской больницы в Чапаевске.
14 февраля 2023  16:16
Жители поселка Томылово получают медпомощь в новом офисе врача общей практики
431
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
4493
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
16096
Весь список
В центре внимания
в Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
15 февраля 2023  13:30
В Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
167
Жители и гости Самары смогут посетить ярмарку фермерской продукции в центре «Мой бизнес»
15 февраля 2023  13:05
Жители и гости Самары смогут посетить ярмарку фермерской продукции в центре «Мой бизнес»
181
В Самаре планируют получить 34 трамвайных вагона
15 февраля 2023  13:01
В Самаре планируют получить 34 трамвайных вагона
186
Для жителей создаются условия для комфортного обучения, отдыха, творчества и самореализации.
14 февраля 2023  23:57
Дмитрий Азаров осмотрел новые объекты социальной инфраструктуры Ставропольского района
604
Общая готовность 75,3%.
14 февраля 2023  14:20
Дмитрий Азаров оценил темпы строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти»
386
Весь список