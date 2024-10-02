Руководитель движения КВН СО Сергей Ларионов вновь привился от гриппа

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Ежегодная вакцинация защищает: руководитель движения КВН в Самарской области Сергей Ларионов убедился на собственном опыте и вновь привился от гриппа.

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Прививка, сделанная в прошлом году, позволила ему пережить зиму без опасных инфекций. Поэтому представитель Самарского движения КВН и в этом году, не сомневаясь, посетил пункт вакцинации.

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«Многие ошибочно считают, что вакцинация от гриппа – не обязательна. На самом деле, какой бы организм сильным не был, и каким бы ты здоровым себя ни считал, в мире множество бактерий и вирусов. Они развиваются и прогрессируют. Чтобы оставаться в рабочем строю и уделять время своей семье, обязательно нужно раз в год делать прививку. Поэтому я всех призываю, не откладывайте собственную безопасность в долгий ящик!» - поделился Сергей Ларионов.

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Вирусные инфекции опасны осложнениями. Вакцинация не защищает от гриппа на 100 %, но в случае заражения помогает перенести болезнь в лёгкой форме.



Перед прививкой обязательна консультация врача.

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«Врач проводит осмотр и опрос пациента, исключает противопоказания - наличие симптомов простуды и обострения хронических болезней, - рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Самарской областной клинической больницы № 2 Наталья Волик. - После прививки важно соблюдать простые правила - не мочить место укола, избегать тяжелых нагрузок, отказаться от посещения спортивных залов».

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Более 600 тысяч жителей Самарской области защитили себя и своих близких, сделав выбор в пользу вакцинации. Врачи напоминают, что особенно важно пройти иммунизацию людям из групп риска - пожилым, пациентам с хроническими заболеваниями, детям и всем, кто в рамках профессиональной деятельности активно контактирует с людьми.

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Фото "Волжская коммуна"