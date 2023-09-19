Росздравнадзор: производитель прекратил ввоз препарата от инфаркта «Микардис» в Россию

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Немецкая компания Boehringer Ingelheim прекратила ввоз в Россию препарата «Микардис», сообщили в Росздравнадзоре. Ведомство заверило, что это не влияет на доступность препаратов с действующим веществом телмисартан, пишет Коммерсантъ.

Ранее Минпромторг сообщил, что совместно с рядом профильных ведомств в октябре этого года запустит в РФ пилотный проект по прослеживаемости фармсубстанций. Это позволит компаниям с производством полного цикла получить дополнительные преференции на госторгах, что, в свою очередь, стимулирует интерес бизнеса к дальнейшей локализации в РФ.