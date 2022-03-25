Росздравнадзор направит руководителям аптек рекомендации ужесточить контроль за продажей рецептурных препаратов

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Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства.

Ужесточение контроля необходимо, так как продажа без рецепта – одна из причин возникновения искусственного дефицита некоторых лекарств, указали в Росздравнадзоре. Это делается для снижения социальной напряженности в обществе и стабилизации работы аптек, – пояснили в ведомстве.

В письме Росздравнадзор также напоминает, что за продажу лекарственных препаратов без рецепта грозят крупные штрафы – от 100 до 200 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.