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Роспотребнадзор рекомендовал регионам оценить готовность к недопущению завоза и распространения холеры, передает ТАСС.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) рекомендовать оценить готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения холеры", - говорится на официальном портале нормативных правовых актов.

Роспотребнадзор рекомендовал регионам обеспечить готовность больниц к противоэпидемическим мероприятиям на случай выявления больных холерой. "Обеспечить готовность госпитальной базы, лабораторной базы и других медицинских организаций к проведению противоэпидемических мероприятий на случай выявления больных холерой в срок до 01.06.2022", - говорится в постановлении.

Роспотребнадзор также рекомендовал территориальным управлениям определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации от холеры. "Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора: определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против холеры в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Минздрава России <…> и рассчитать потребность в вакцинах в случае осложнения санитарно-эпидемической обстановки", - говорится в документе.

"Принять дополнительные меры по оснащению лабораторным оборудованием и диагностическими препаратами, в том числе для экспресс- и ускоренной диагностики, лабораторий медицинских организаций с целью обеспечения этиологической расшифровки острых кишечных инфекций, холеры в срок до 1 июня 2022 года", - говорится в документе.

Кроме того, должны быть приняты дополнительны меры по повышению настороженности медработников к выявлению случаев холеры и незамедлительному обследованию больных с подозрением на нее.

Фото: Максим Туманов/ТАСС