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Роспотребнадзор: новые вирусы в России не выявлены

31 марта 2025 09:09
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Роспотребнадзор: новые вирусы в России не выявлены

Новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями в России в ходе постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора выявлены не были.

Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев ранее заявил, что ситуация с якобы неизвестным вирусом прояснится в ближайшие сутки.

Профессор-вирусолог Виктор Зуев, в свою очередь, считает, что из-за якобы появления нового неизвестного вируса с кровавым кашлем следует носить маски и избегать мест скопления людей.

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