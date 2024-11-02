Роспотребнадзор направил минздраву Турции запрос о жалобах туристов на вирус

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Роспотребнадзор отправил запрос в минздрав Турции о предоставлении информации на фоне жалоб российских туристов на неизвестный вирус. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Ведомством запрошена информация о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и Минздравом Турецкой Республики о сотрудничестве», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимых мерах безопасности, предотвращающих возможное заражение вирусами.

Перед едой надо мыть руки, фрукты и овощи стоит мыть кипяченой водой. Также стоит избегать контакта с зараженными людьми.

Речь идет о туристах, заболевших в турецком отеле. Один из детей пожаловался на странную сыпь, которая похожа на симптом неподтвержденной официально эпидемии, вызванной вирусом Коксаки.

Симптомы заболевания, как жаловались туристы, не сбивались таблетками и суспензиями. Самая острая фаза болезни длится до пяти дней, а после людям становится легче.

Ранее в Анталье заявили об отсутствии жалоб у российских туристов на «мощный вирус», пишет Газета.