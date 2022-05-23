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Роспотребнадзор: как избежать заражения оспой обезьян

23 мая 2022 18:19
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Роспотребнадзор посоветовал избегать контакта с грызунами и приматами. 

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам избегать контакта с потенциальными переносчиками вируса оспы обезьян, в самой стране случаев заражения пока не выявлено, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Чтобы не заболеть, гражданам, посещающим эндемичные страны, следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами", — говорится в пресс-релизе.

Особо осторожными следует быть тем, кто собирается посетить Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Камерун, Центрально-Африканскую Республику, Нигерию, Кот-д'Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан. Во время пребывания в этих странах туристам посоветовали употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.

В ведомстве отметили, что оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача патогена воздушно-капельным путем все-таки возможна "при длительном личном контакте".

На 23 мая Роспотребнадзор не выявил в России ни одного случая инфицирования этим вирусом, и вероятность завоза регулятор оценивает как низкую. В то же время в стране достаточно реагентов, чтобы определить заражение.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это заболевание протекает легко, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых появляются осложнения.

Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

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