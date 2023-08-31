Ремонт поликлиники на Мехзаводе начнется в ближайшее время

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С утверждением, что жителям посёлка Мехзавод нужна новая поликлиника, согласны все. Рядом растёт микрорайон «Новая Самара», поток пациентов увеличился, в медучреждении не хватает ни площадей, ни кадров. К тому же само здание, построенное ещё в 1968 году, нуждается в капитальном ремонте.



Вопрос о необходимости капремонта и увеличения площадей медицинского учреждения неоднократно поднимался администрацией Самарской городской больницы № 7 на самых разных уровнях. Но поскольку ремонт требовался и в других зданиях СГБ №7, в том числе в детской поликлинике того же посёлка, решение постоянно откладывалось.



В конце 2022 года было одобрено решение по территории бывшей детской поликлиники «Самарской городской больницы № 7». Представители заинтересованных министерств и ведомств пришли к выводу, что наиболее перспективным вариантом развития участка, будет строительство на нем нового корпуса амбулаторно-поликлинического отделения № 2.



После запуска нового корпуса старый планируется отдать под капитальный ремонт, чтобы в перспективе получить два корпуса, полностью обеспечивающих потребности в медицинской помощи посёлка Мехзавод с учётом новых микрорайонов.



Министерство здравоохранения, министерство строительства Самарской области и департамент градостроительства г.о. Самара подготовили необходимую проектно-сметную документацию для приятия окончательного решения. Но из-за отсутствия финансирования модернизация здания была временно приостановлена.



Негодование жителей в социальных сетях по поводу устаревшего здания поликлиники № понятно. Его разделяет и главный врач больницы № 7, координатор проекта «Здоровое будущее» партии "Единая Россия" Анна Дубасова.



«Вместе со всеми жителями Красноглинского района и посёлка Мехзавод тоже жду, когда начнётся реконструкция поликлиники № 2 Самарской городской больницы № 7. Ещё раз связались с Минздравом, вся проектно-сметная документация готова и одобрена, ждём финансирования. Очень надеемся, что все произойдёт в самое ближайшее время», - сообщила она в комментариях под постом в социальных сетях.

Фото: Новости Самарской области