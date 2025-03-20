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Ректор СамГМУ рассказал о целевой подготовке специалистов

20 марта 2025 17:38
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На сегодняшний день в медицинском университете обучается более 8 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов из 40 регионов страны и 39 стран зарубежья.

На итоговой коллегии министерства здравоохранения Самарской области ректор Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, профессор РАН Александр Колсанов рассказал о взаимодействии СамГМУ с системой здравоохранения региона.

На сегодняшний день в медицинском университете обучается более 8 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов из 40 регионов страны и 39 стран зарубежья. В учреждениях здравоохранения региона работают более 1400 студентов СамГМУ.

Для повышения эффективности трудоустройства выпускников в 2024 году принята и реализуется программа взаимодействия СамГМУ и практического здравоохранения по целевой подготовке специалистов. Это трехстороннее сотрудничество между университетом, минздравом Самарской области и медицинскими организациями.

«В прошлом году мы совместно с министерством здравоохранения  региона приняли решение о возможности заключения целевых договоров на подготовку выпускников базовых и опорных школ СамГМУ с медицинскими организациями Самары. В медицинский университет поступило 436 целевиков, в том числе 349 человек по договору с министерством здравоохранения Самарской области», – отметил ректор. – В прошлом году трудоустроены после окончания вуза 82% выпускников специалитета и 89% целевиков. Ежегодно вуз выпускает более 1000 специалистов, работающих в Самарской области и других регионах».

Кроме того, по решению министерства здравоохранения РФ на базе СамГМУ актуализирована работа Центра содействия трудоустройству выпускников. Это яркий пример востребованности слаженной совместной работы университета и практического здравоохранения. Основная задача подразделения – мониторинг и помощь в трудоустройстве выпускников, карьерное сопровождение и персональная курация каждого выпускника университета, обеспечение прямого взаимодействия между целевиками и заказчиками целевого обучения.

Ректор также отметил, что в рамках нового нацпроекта в регионе должен быть создан Кадровый центр. Цель его создания - устранение дефицита кадров в отрасли и повышение профессионализма медицинских кадров в системе здравоохранения Самарской области. Александр Колсанов предложил руководству региона поддержать инициативу по созданию Кадрового центра на базе Самарской областной больницы им. В.Д. Середавина.

«Связь с практическим здравоохранением, традиционно сильная для СамГМУ, в 2024 году укрепилась еще больше, – подчеркнул Александр Колсанов.- Совместное решение самых актуальных проблем – вот тот подход, который реализуется ежедневно и позволяет вузу активно влиять на образовательные,научные, инновационные и кадровые процессы в регионе и далеко за его пределами».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара Университет

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