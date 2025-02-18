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Важно не только увеличить количество, но и достичь качество прохождения медицинских обследований.
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Региональный минздрав и Федерация Профсоюзов заключили соглашение о сотрудничестве

18 февраля 2025 14:32
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Важно не только увеличить количество, но и достичь качество прохождения медицинских обследований.

На оперативном совещании в Доме Профсоюзов министр здравоохранения Андрей Орлов и председатель Федерации Профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников подписали соглашение о сотрудничестве в целях увеличения проведения диспансеризации на предприятиях в разных отраслях. Важно не только увеличить количество, но и достичь качество прохождения медицинских обследований.

Реализация соглашения о сотрудничестве нацелена на решение важных задач, среди которых:

- профилактика хронических неинфекционных заболеваний
- укрепление приверженности граждан к здоровому образу жизни
- минимизация негативного влияния факторов внутренней и внешней среды на здоровье граждан
- предотвращение преждевременной смертности

«Наша приоритетная задача — повысить доступность профилактических мероприятий, цель которых - увеличение продолжительности жизни и сбережение здоровья жителей. Многие хронические неинфекционные заболевания на ранних стадиях не беспокоят человека, но в то же время являются причиной сокращения продолжительности жизни. Диспансеризация помогает диагностировать их на ранней стадии и предотвращать развитие тяжелых осложнений. Для каждого пола и возраста есть определенный набор обязательных исследований. Это и флюорография, маммографическое обследование для женщин, скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки и множество других исследований», — отметил Андрей Орлов.

В прошлом году благодаря активности и социальной ответственности руководителей отдельных предприятий почти 168 тысяч сотрудников проверили здоровье по месту работы.Работа по повышению доступности профилактических мероприятий продолжается, в том числе в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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