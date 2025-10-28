Рабочая донорская суббота прошла на Самарской областной станции переливания крови

Я нашел ошибку
Главные новости:
На юбилейную десятую премию «Онегин» поступило рекордное количество заявок - 165.
Солисты САТОБ стали номинантами X Национальной оперной премии «Онегин» 
В рамках «Дня поставщика» прошла встреча представителей автокомпонентной отрасли с белорусским автопроизводителем СЗАО «БЕЛДЖИ».
Наш регион укрепляет промышленное сотрудничество с белорусскими партнерами в автокомпонентной отрасли
Соискателям рассказали о доступных вакансиях, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел, о возможности получения высшего образования в учебных заведениях системы МВД России.
Сотрудники полиции Жигулевска приняли участие в «Ярмарке вакансий»
Благодаря тактильному осмотру можно в полной мере изучить характерные особенности стиля модерн.
Музей Модерна запустил инклюзивную программу для незрячих и слабовидящих посетителей
Посетители лекции получат возможность ознакомиться с книгой Армена Арутюнова, которая представлена на книжной выставке в отделе искусств библиотеки.
В СОУНБ состоится лекция «История самарских мозаик»
Следующий, 3-й этап «Кубка парков Самары» пройдет 2 ноября на территории парка Победы.
Более 450 спортсменов принимают участие в соревнованиях «Кубок парков Самары»
Роман Попов известен по множеству ролей, в первую очередь — Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".
Актер Роман Попов умер в 40 лет 
Молодежка сыграет со сборными Ирана, Киргизии и Бахрейна. Турнир пройдет в городе Ош на юге Киргизии.
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко включен в расширенный список молодёжной сборной России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.98
-1.99
EUR 92.02
-2.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Рабочая донорская суббота прошла на Самарской областной станции переливания крови

28 октября 2025 14:25
161
За один день региональный банк донорской крови пополнился на 120 литров.

В прошедшие выходные около 300 человек посетили подразделения Самарской областной клинической станции переливания крови в Самаре, Тольятти и Сызрани. За один день региональный банк донорской крови пополнился на 120 литров.

"Спасибо всем, кто в эту субботу приехал сдать кровь в помощь нуждающимся в донорских компонентах пациентам. Были доноры как первичные, так и регулярные, а также те, кто давно не сдавал, но посчитал нужным приехать к нам снова", - отметила главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России по ПФО, главный внештатный трансфузиолог министерства здравоохранения Самарской области, и.о. директора Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова.

Следующая рабочая суббота состоится 29 ноября. Прием осуществляется по предварительной записи. Запись откроется на сайте www.donorsamara.ru 25 ноября в 9:00.

Также напоминаем, что стать донором можно в любой будний день без предварительной записи. С рекомендациями и противопоказаниями для донорства можно ознакомиться на сайте учреждения.

Адреса приема доноров:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 156. Прием пн.- пт. с 8:00 до 13:00
г. Тольятти, Московский пр, 19. Прием пн.- чт. с 7:30 до 12:30, пт. с 7:30 до 11:30
г. Сызрань, ул. Солнечная, 40. Прием пн.- пт. с 8:00 до 13:00.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Это грыжи, которые возникают вокруг стомы.
28 октября 2025, 15:02
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе провели малоинвазивные операции по устранению парастомальных грыж
Это грыжи, которые возникают вокруг стомы. Здравоохранение
139
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый.
27 октября 2025, 19:32
Советы эксперта: как предупредить развитие сосудистых катастроф
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый. Здравоохранение
424
Владимир Дмитриевич посвятил медицине более 45 лет.
27 октября 2025, 16:20
Скончался заведующий хирургическим отделением Самарской горбольницы №10 Владимир Антипов 
Владимир Дмитриевич посвятил медицине более 45 лет. Здравоохранение
417
Здравоохранение
Это грыжи, которые возникают вокруг стомы.
28 октября 2025  15:02
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе провели малоинвазивные операции по устранению парастомальных грыж
158
За один день региональный банк донорской крови пополнился на 120 литров.
28 октября 2025  14:25
Рабочая донорская суббота прошла на Самарской областной станции переливания крови
161
Специалист отметила, что пить воду лучше сразу после пробуждения, а завтракать и пить чай или кофе — через 20–30 минут.
27 октября 2025  23:13
Врач-терапевт рассказала о пользе стакана воды до завтрака
520
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый.
27 октября 2025  19:32
Советы эксперта: как предупредить развитие сосудистых катастроф
430
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.
27 октября 2025  17:28
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе
443
Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой.
27 октября 2025  16:58
«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог
417
Владимир Дмитриевич посвятил медицине более 45 лет.
27 октября 2025  16:20
Скончался заведующий хирургическим отделением Самарской горбольницы №10 Владимир Антипов 
427
Специалист напомнил о роли диспансеризации в профилактике сосудистой катастрофы.
27 октября 2025  14:56
Врач: до 80% инсультов можно предотвратить
461
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
27 октября 2025  12:50
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
302
Минздрав России утвердил новые правила профилактических медосмотров детей
26 октября 2025  13:08
Минздрав России утвердил новые правила профилактических медосмотров детей
553
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15362
Весь список
В центре внимания
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
218
В Самаре на 85 % закончили ремонт уличных лестниц
28 октября 2025  12:56
В Самаре на 85% закончен ремонт уличных лестниц
179
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
422
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
442
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
407
Весь список