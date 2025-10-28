Рабочая донорская суббота прошла на Самарской областной станции переливания крови

161

В прошедшие выходные около 300 человек посетили подразделения Самарской областной клинической станции переливания крови в Самаре, Тольятти и Сызрани. За один день региональный банк донорской крови пополнился на 120 литров.

"Спасибо всем, кто в эту субботу приехал сдать кровь в помощь нуждающимся в донорских компонентах пациентам. Были доноры как первичные, так и регулярные, а также те, кто давно не сдавал, но посчитал нужным приехать к нам снова", - отметила главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России по ПФО, главный внештатный трансфузиолог министерства здравоохранения Самарской области, и.о. директора Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова.

Следующая рабочая суббота состоится 29 ноября. Прием осуществляется по предварительной записи. Запись откроется на сайте www.donorsamara.ru 25 ноября в 9:00.

Также напоминаем, что стать донором можно в любой будний день без предварительной записи. С рекомендациями и противопоказаниями для донорства можно ознакомиться на сайте учреждения.

Адреса приема доноров:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 156. Прием пн.- пт. с 8:00 до 13:00

г. Тольятти, Московский пр, 19. Прием пн.- чт. с 7:30 до 12:30, пт. с 7:30 до 11:30

г. Сызрань, ул. Солнечная, 40. Прием пн.- пт. с 8:00 до 13:00.

Фото: минздрав СО