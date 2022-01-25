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Простуженных россиян предложили освободить от работы на три дня без больничного. С такой инициативой в Минтруд обратился первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

По его словам, мера поможет снять часть нагрузки на здравоохранение из-за коронавируса в стране. Несмотря на пандемию, как и прежде, в осенне-весенний сезон граждане болеют ОРВИ, гриппом и другими простудными заболеваниями, отмечает Петров.

Более того, простывший гражданин, отправляясь в поликлинику для открытия обыкновенного больничного листа, находясь в очереди к терапевту, рискует "подхватить" опасный вирус уже в стенах медучреждения, передает Радио Маяк.