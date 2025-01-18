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Программа «Земский доктор/Земский фельдшер» привлекла 16 медиков в Сергиевский район

18 января 2025 14:37
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Несколько лет назад врач-терапевт Надежда Лыкова заключила договор по целевому обучению.

В 2024 году в медучреждения региона трудоустроились 239 специалистов благодаря программе "Земский доктор/Земский фельдшер", среди них 16 медицинских работников - в Сергиевскую центральную районную больницу. Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированным Президентом России Владимиром Путиным.

Несколько лет назад врач-терапевт Надежда Лыкова заключила договор по целевому обучению. После окончания Самарского государственного медицинского университета она переехала в Сергиевский район, приняла участие в программе "Земский доктор" и получила единовременную компенсационную выплату. На сегодняшний день специалист оказывает медицинскую помощь в поликлиническом отделении жителям поселка Суходол.

 «На моем участке около 2000 человек, которым мы оказываем необходимую медицинскую помощь. Пациенты обращаются с самыми разными ситуациями. Мне нравится работа, так как мне помогают мои коллеги и наставники», - рассказывает врач – терапевт Надежда Алексеевна.

Обучение по целевому договору позволяет будущим специалистам получать бесплатное образование и гарантированное место работы. Кроме того, в Сергиевском районе привлекать медицинских работников в медучреждения помогает комплекс мер поддержки – «подъемные» при трудоустройстве, компенсация за аренду квартиры, а также первоначальный взнос на приобретение или строительство жилья.

Одной из приоритетных задач, обозначенных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, является обеспечение медицинских учреждений квалифицированными специалистами.

За 5 лет благодаря программе "Земский доктор/Земский фельдшер" в государственные медучреждения Самарской области трудоустроились 986 медицинских работников.

По данным ВЦИОМ, национальный проект "Здравоохранение" стал одним из самых узнаваемых среди россиян, о нем знает 74% жителей страны. В этом году работа по усовершенствованию кадровой политики в здравоохранении будет продолжена в рамках федерального проекта «Медицинские кадры», входящего в состав нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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