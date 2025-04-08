Проект СамГМУ создает новую систему управления медицинской организацией

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Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) и IT-компания «Высокие Технологии» завершили работу над платформой «Цифровая система менеджмента качества» (ЦСМК). Проект представляет собой удобный виртуальный помощник для руководителей медицинских организаций, позволяющий им быстро реагировать на нежелательные события и принимать обоснованные управленческие решения. Уже первые месяцы коммерческой реализации этого проекта показали высокую эффективность в обеспечении безопасности медицинской помощи и востребованность в медицинских организациях, независимо от их формы собственности и масштабов деятельности. Платформа установлена и успешно проходит тестирование в более чем 40 медицинских организациях различной формы собственности, среди которых Клиники СамГМУ, Самарский областной медицинский центр «Династия», Медицинский реабилитационный центр «Сергиевские минеральные воды» и другие.

«В основе ЦСКМ — масштабная научно-исследовательская работа большого коллектива университета и наших партнеров. На текущий момент полностью разработан специализированный модуль ЦСМК для медицинских организаций, оказывающих стоматологическую помощь. По результатам работы платформы, внедренной в работу стоматологических клиник, в них в среднем на 50% увеличилась вовлеченность персонала, а количество выявленных нежелательных событий возросло в несколько раз. При этом все нежелательные события были расследованы в 100% случаев, что способствует повышению качества и безопасности медицинской помощи», — комментирует заведующий кафедрой медицинского права и биоэтики СамГМУ и руководитель проекта ЦСМК Игорь Шмелев.

Система ЦСМК в стоматологии работает как автопилот. Она охватывает все этапы — от формирования локальных нормативных документов до учета нежелательных событий и анализа результатов контроля. Модуль платформы «ЦСМК в стоматологии» позволяет существенно снизить рутинную работу врачей с документами и повысить качество и безопасность медицинской помощи. Система позволяет минимизировать и полностью устранить многие проблемы, с которыми сталкиваются большинство медицинских организаций. Одной из самых распространенных - формальное отношение к организации и конкретным процессам внутреннего контроля качества, что приводит к неэффективности и препятствует реальному повышению качества и безопасности деятельности. При этом медицинские организации часто испытывают недостаток ресурсов (финансовых, кадровых, временных) для эффективного управления.

Чтобы решить эти проблемы, в 2024 году в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы» и был разработан проект «Цифровая система менеджмента качества». На базе платформы в первом полугодии 2025 года будут также разработаны отдельные модули для косметологических и офтальмологических клиник, а затем для многопрофильных медицинских организаций.

С помощью ЦСМК медицинские организации могут значительно улучшить свою работу. Например, система позволяет зарегистрировать нежелательное событие всего в шесть кликов и моментально информировать и назначить ответственных лиц. Встроенные опросники и матрица корректирующих мер ускоряют расследование нежелательных событий в десять раз, а формирование необходимых документов происходит автоматически.

«Деятельность медицинских организаций связана с высокими рисками. Но как показывают исследования, почти в половине случаев потенциальный вред пациентам можно предотвратить с помощью системы мониторинга нежелательных событий», — ведущий специалист проекта Юлия Печегина.

ЦСМК упрощает ключевые процессы, связанные с обеспечением качества и безопасности медицинской деятельности. Она включает в себя проведение плановых и целевых проверок, аудитов, сбор и анализ статистических данных, а также изучение обращений с учетом психологических маркеров и юридических аспектов. Система также отвечает за регистрацию и учет нежелательных событий, создание единой базы локальных документов и организацию электронного документооборота, назначение и контроль выполнения задач, управление проектами и мероприятиями, а также мониторинг наличия медицинских изделий в соответствии с установленными стандартами.

Система располагает удобными инструментами для мониторинга и аудита, позволяет получить наглядные графики и отчеты по ключевым показателям и статистическим данным. На основе результатов контрольных мероприятий система помогает оценить правовые риски и разработать план необходимых улучшений. Она автоматически генерирует отчеты по каждому аудиту и сводные отчеты, предлагает корректирующие меры и сопутствующие документы.

«Первый опыт интеграции платформы наглядно продемонстрировал, что она способна помочь в принятии взвешенных управленческих решений, а также позволяет оптимизировать рассмотрение обращений пациентов. В конечном счете это помогает значительно повысить уровень доверия между обществом и медициной», — комментирует директор компании разработчика платформы Вадим Деянышев.

Проект «Цифровая система менеджмента качества в стоматологии» принимает участие во Всероссийском конкурсе «Оргздрав 2025 года».