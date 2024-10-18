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Привиться от гриппа и убедиться в женском здоровье: в ТЦ "Мега" пройдет профилактическая акция

18 октября 2024 14:17
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19 октября с 12.00 до 16.00.

19 октября с 12.00 до 16.00 в Самаре в торговом центре "Мега" состоится профилактическая акция.

В коворкинг-центре «Наше Место» в рамках месяца борьбы с раком молочной железы специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера и Самарской городской поликлиники № 1 проведут:

- лекции о сохранении женского здоровья
- консультации врачей онколога и гинеколога по вопросам выявления рака молочной железы
- по показаниям - УЗИ молочных желез женщинам до 40 лет
- маммографию женщинам после 40 лет на передвижном диагностическом комплексе, который будет работать на территории ТЦ.

К факторам риска рака молочный железы относят избыточный вес, вредные привычки, гинекологические заболевания, ушибы и травмы молочных желез. Для раннего выявления заболевания важно своевременно проходить диспансеризацию. Также это одно их немногих онкозаболеваний, где самодиагностика чрезвычайно эффективна. Женщина может самостоятельно обнаружить признаки рака молочной железы.

Также все желающие посетители центра смогут привиться от гриппа и новой коронавирусной инфекции. Перед вакцинацией будет организована консультация врача.

Специалисты напоминают, сейчас самое благоприятное время подготовить организм к новому эпидсезону и защитить себя и близких от опасных инфекций с помощью вакцинации.

 

Фото:    минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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