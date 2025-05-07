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Помощь пациентам с заболеваниями центральной нервной системы: самарские врачи осваивают новую методику

7 мая 2025 14:46
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В Самаре прошла выездная эндоскопическая школа под руководством приглашённого врача-эндоскописта из Москвы Евгения Кудрявицкого.

На базе Самарской городской клинической больницы №8 прошла выездная эндоскопическая школа под руководством приглашённого врача-эндоскописта городской клинической больницы имени В. М. Буянова департамента здравоохранения Москвы Евгения Кудрявицкого. Мероприятие организовано совместно с благотворительным фондом помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом «Живи сейчас».

Проект разработан ведущими специалистами в области эндоскопии, неврологии, хирургии и патронажного ухода. Он направлен на обучение врачей и практическое применение метода чрескожной эндоскопической гастростомии.

«Мы благодарны фонду «Живи сейчас» за возможность проведения эндоскопической школы гастростомии на базе нашего учреждения. Был представлен большой пул теоретической информации, которую мы отработали практически на манекене желудка, а затем в - операционной»,- рассказала заместитель главного врача по медицинской части больницы №8 Оксана Стаханова.

Специалисты из Самары, Сызрани и Жигулевска провели 4 операции по установке чрескожной эндоскопической гастростомы пациентам с дегенеративным заболеванием центральной нервной системы. При этом заболевании происходит поражение верхних и нижних двигательных нейронов. Установка проводится с помощью проколов в условиях внутривенного наркоза. Это значительно влияет на послеоперационное восстановление и повышает качество жизни пациентов.

«Медицинская наука должна двигаться вперед, постоянно совершенствоваться на пользу пациентам. В нашем неврологическом отделении мы оказываем профильную медицинскую помощь, поэтому эта методика актуальна и востребована. Теперь мы будем её применять в дальнейшем», - отметил главный врач больницы №8 Сергей Дергаль.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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