Почти 70 000 человек прошли диспансеризацию по месту работы

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Об этом рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



«Уже год Самарская область реализует возможность проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров по месту работы граждан. С 1 июня 2023 года мы в пилотном режиме отрабатывали новый формат проведения профилактического осмотра, а с конца года работаем в рамках утвержденных федеральных порядков, - отметил Армен Бенян. - С начала 2024 года благодаря активности и ответственности руководителей отдельных предприятий почти 70000 сотрудников уже проверили здоровье по месту работы. Наша задача путем информационного и организационного взаимодействия медицинских организаций и предприятий повысить доступность профилактических мероприятий, цель которых - сбережение здоровья жителей».



В рамках этой работы:

- заключены соглашения о прохождении диспансеризации по месту работы/учебы гражданина с 1629 предприятиями/организациями;

- почти 70 000 человек прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры по месту работы;

- предприятиям рекомендуется совмещение проведения периодического медицинского осмотра работников и диспансеризации или ежегодного профилактического медицинского осмотра;

- проводятся мероприятия по повышению качества профилактических мероприятий.

Областной центр профпатологии, который располагается на функциональной базе Самарской городской больницы № 5, контролирует и координирует проведение периодических осмотров для организации диспансеризации своих сотрудников по месту работу или в ближайшей к предприятию поликлинике работодатели могут обратиться к администрации медучреждения для взаимодействия.

«У нас есть категории населения, которые на протяжении нескольких лет не проходят профилактические обследования, и большинство из них трудоспособного возраста. Отсутствие внимания к своему здоровью приводит к развитию серьезных патологий, выявлению онкологических и сердечно-сосудистых и иных заболеваний на поздних стадиях, когда лечение менее эффективно. Расширение профилактических мероприятий на предприятиях, включая проведение диспансеризации по месту работы и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья, позволит изменить ситуацию. И мы уже видим результаты: существенно снизилась доля трудоспособных граждан, не проходивших диспансеризацию более 2-х лет: с 55,7% в 2023 году до 33,1% в 2024 году», - отметил руководитель ведомства.



Работа по повышению доступности профилактических мероприятий продолжается. На заседании областного Правительства врио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поручил в следующем году увеличить в два раза объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях.

Фото: минздрав СО