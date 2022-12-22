Почти 1,5 миллиона жителей губернии защитились от гриппа с помощью вакцинации

Я нашел ошибку
Главные новости:
Партия продолжит оказывать помощь фронту и поддержку военнослужащим и их семьям в рамках гуманитарной миссии и законотворческой работы. 
Всё для фронта, всё для Победы: «Единая Россия» подвела итоги гуманитарной миссии в 2022 году
В свой профессиональный праздник в офисе обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» на Революционной, 101б прошел необычный День клиента.
Жители Самары получили подарки на Дне клиента «ЭнергосбыТ Плюс»
Работы художников разместили на рекламных носителях: билбордах, диджитал-носителях на улице и в общественном транспорте – всего более 200 поверхностей.
Фестиваль «Samara Ground – Самарская земля» в 2022 году решили сделать экспериментальным
Все главы районов будут контролировать ход и качество работ на своих территориях, координировать работу управляющих организаций. 
Всем коммунальным службам Самары поставлена задача подготовиться к работе в ночь в условиях снегопада, гололедицы и метели
Врач, друг и наставник.
Ушел из жизни врач-хирург больницы Пирогова Иван Есмейкин 
23 февраля 2023 года будет осуществляться государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке.
Управление ЗАГС СО: приглашаем всех желающих зарегистрировать брак в «зеркальную» дату - 23.02.2023
Они показывали свои умения и навыки в тестировании, спорте, строевой подготовке.
В УФСИН СО состоялся конкурс профессионального мастерства среди сотрудников
Незнакомцы звонят на телефоны пенсионеров и требуют денежное вознаграждение за решение разного рода проблем.
МВД СО: обманувший семерых пенсионеров мошенник задержан
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.53
1.53
EUR 75.09
1.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Пестравском районе прошел турнир по мини-футболу памяти ветерана МВД России Анатолия Абросимова
Более 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности регионаБолее 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности региона
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почти 1,5 миллиона жителей губернии защитились от гриппа с помощью вакцинации

22 декабря 2022 14:32
147
Медработники призывают всех, кто еще не сделал прививку, пройти вакцинацию до новогодних каникул.

Почти 1,5 миллиона жителей Самарской области защитились от гриппа с помощью вакцинации. Медработники призывают всех, кто еще не сделал прививку, пройти вакцинацию до новогодних каникул.

Чтобы сформировать иммунную защиту у большего числа жителей, в регион дополнительно за счет средств областного бюджета закуплена партия вакцины — около 290 000 доз. Это вакцина «Гриппол плюс», предназначенная для профилактики гриппа у детей и взрослых. В ближайшее время она будет доставлена в медучреждения.

Для вакцинации от COVID-19 в регионе используется вакцина «Спутник V».

Специалисты напоминают, особую опасность вирусные инфекции представляют для лиц старшего возраста, для детей и пациентов, имеющих хронические заболевания. Ежегодная вакцинация от гриппа в сочетании с регулярной иммунопрофилактикой COVID-19 — каждые 6 месяцев — позволит минимизировать риски развития осложнений.

 «Никогда не поздно пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя от тяжелых осложнений. Если вы здоровы, посетите прививочный кабинет. Напомню, от гриппа мы прививаемся ежегодно. Иммунопрофилактика COVID-19 проводится каждые 6 месяцев», — отмечает главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова.

Можно пройти вакцинацию одновременно от COVID-19 и от гриппа. Если вы уже сделали одну из прививок, перед следующей вакцинацией необходимо сделать перерыв не менее 1 месяца.

В регионе работают около 200 прививочных пунктов, в том числе и круглосуточных.
Представители старшего поколения, маломобильные граждане могут пригласить мобильную бригаду медработников для вакцинации на дому.

Специалисты подчеркивают, после прививки необходимо соблюдать меры профилактики, масочный режим, а также следует воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Врач, друг и наставник.
22 декабря 2022  17:09
Ушел из жизни врач-хирург больницы Пирогова Иван Есмейкин 
574
Медработники призывают всех, кто еще не сделал прививку, пройти вакцинацию до новогодних каникул.
22 декабря 2022  14:32
Почти 1,5 миллиона жителей губернии защитились от гриппа с помощью вакцинации
147
Больница заняла первое место в номинации «Эпидемиологическая безопасность».
21 декабря 2022  16:59
Самарская больница им. Т.И.Ерошевского - лидер качества в здравоохранении
448
Особенно уязвимы почки.
21 декабря 2022  15:03
Главный уролог региона рассказал об опасном влиянии алкоголя  на организм человека
426
В подразделении выполнен ремонт в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.
21 декабря 2022  14:16
Более 2200 детей Хворостянской ЦРБ получают медпомощь в обновленной поликлинике.
417
В Самарской области заболеваемость гриппом выросла на 50 %
21 декабря 2022  11:43
В Самарской области заболеваемость гриппом выросла на 50%
306
Имплантация зубов в Питере
21 декабря 2022  08:18
Имплантация зубов в Питере
159
Существует два основных правила здорового питания.
20 декабря 2022  23:21
Врач Ольга Козлова: одним из факторов риска развития онкозаболеваний является неправильное питание
677
Самарцам вновь рекомендовали носить маски
20 декабря 2022  11:17
Самарцам вновь рекомендовали носить маски
505
Врачи сохранили подростку возможность двигаться после тяжёлой травмы позвоночника
20 декабря 2022  10:57
Тольяттинские врачи сохранили подростку возможность двигаться после тяжёлой травмы позвоночника
1038
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
2697
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
14325
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
22 декабря 2022  11:32
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
196
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
22 декабря 2022  10:29
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
217
Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни!
22 декабря 2022  09:37
Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни!
223
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
21 декабря 2022  12:48
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
353
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
21 декабря 2022  12:32
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
347
Весь список