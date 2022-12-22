Почти 1,5 миллиона жителей губернии защитились от гриппа с помощью вакцинации

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Почти 1,5 миллиона жителей Самарской области защитились от гриппа с помощью вакцинации. Медработники призывают всех, кто еще не сделал прививку, пройти вакцинацию до новогодних каникул.



Чтобы сформировать иммунную защиту у большего числа жителей, в регион дополнительно за счет средств областного бюджета закуплена партия вакцины — около 290 000 доз. Это вакцина «Гриппол плюс», предназначенная для профилактики гриппа у детей и взрослых. В ближайшее время она будет доставлена в медучреждения.



Для вакцинации от COVID-19 в регионе используется вакцина «Спутник V».



Специалисты напоминают, особую опасность вирусные инфекции представляют для лиц старшего возраста, для детей и пациентов, имеющих хронические заболевания. Ежегодная вакцинация от гриппа в сочетании с регулярной иммунопрофилактикой COVID-19 — каждые 6 месяцев — позволит минимизировать риски развития осложнений.



«Никогда не поздно пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя от тяжелых осложнений. Если вы здоровы, посетите прививочный кабинет. Напомню, от гриппа мы прививаемся ежегодно. Иммунопрофилактика COVID-19 проводится каждые 6 месяцев», — отмечает главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова.



Можно пройти вакцинацию одновременно от COVID-19 и от гриппа. Если вы уже сделали одну из прививок, перед следующей вакцинацией необходимо сделать перерыв не менее 1 месяца.



В регионе работают около 200 прививочных пунктов, в том числе и круглосуточных.

Представители старшего поколения, маломобильные граждане могут пригласить мобильную бригаду медработников для вакцинации на дому.



Специалисты подчеркивают, после прививки необходимо соблюдать меры профилактики, масочный режим, а также следует воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Фото: минздрав СО