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Первые ФАПы, возведенные в губернии в рамках опережающего финансирования, готовят к открытию

20 ноября 2023 17:59
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В этом году в Самарской области уже построены 24 ФАПа.

В Алексеевском и Клявлинском районах завершилось возведение модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Они относятся к 12 объектам национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, строительство которых началось на год раньше запланированного срока. Это стало возможным благодаря средствам, поступившим из федерального бюджета.

Также в этом году в Самарской области уже построены 24 объекта медицинской инфраструктуры — фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории в селах и малых городах. Еще на одном объекте работы завершатся в ближайшее время.

В поселке Ильичевский Алексеевского района проживает около 400 взрослых и детей. Благодаря нацпроекту они будут наблюдаться, проходить диспансеризацию и получать необходимую помощь в новом медицинском подразделении.

«Ожидаем поставку оборудования и мебели. После получения лицензии сможем принять в ФАПе первых пациентов, — пояснила главный врач Нефтегорской районной больницы им. Н.И.Звягинцева Наталья Мухортова. — По нацпроекту модульные здания для размещения ФАПов также возводятся в селах Трофимовка и Бариновка Нефтегорского района. Это позволит организовать оказание первичной помощи жителям в современных условиях и в шаговой доступности от дома. Медосмотры, вакцинацию, диспансерное наблюдение, — всю основную помощь жители будут получать в новых подразделениях, оснащенных всем необходимым».

 

Фото предоставлено пресс-службой Правительства Самарской области

 

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