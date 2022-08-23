Павел Золотарев проконтролировал возведение нового ФАПа в селе Байдеряково  

Я нашел ошибку
Главные новости:
Обсудили перспективы направлений развития сотрудничества между Самарской областью и Республикой Узбекистан в торгово-экономической и культурной сферах.
Технопарк «Жигулевская долина» посетила официальная делегация из Узбекистана
В дни мероприятия каждый желающий сможет расписать заранее подготовленные эскизы, посвященные волжским городам.
На площадке «ВолгаФеста» начала работу творческая мастерская «Т Плюс»
До 29 августа включительно.
В Самарской области продлён запрет на посещение лесов
Он  проконтролировал организацию лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в «красной зоне» инфекционного госпиталя.
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую городскую больницу № 6
В Самаре за сутки заболели 375 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Евгений Заярко отметил, что Курская битва стала величайшим сражением в истории второй мировой и Великой Отечественной войны.
Врио начальника УФСИН СО Евгений Заярко принял участие в церемонии возложения цветов, посвященной победе в Курской битве
За счет сменных модулей и должна быть открыта для международных исследований вместе с партнерами из дружественных стран.
Борисов: новая российская орбитальная станция сможет быть вечной
Эксперт уточнил, что с точки зрения локализации производства рынок одежды — "второй после еды".
Эксперт: российские бренды одежды, обуви и аксессуаров к 2030 займут половину потребительского рынка
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.74
0.61
EUR 59.53
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Врио начальника УФСИН СО Евгений Заярко принял участие в церемонии возложения цветов, посвященной победе в Курской битве
«ВолгаФест 2022» в Самаре стартует уже сегодня!
Полицейские региона приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Государственного флага РФ
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Павел Золотарев проконтролировал возведение нового ФАПа в селе Байдеряково  

23 августа 2022 14:35
169
На сегодняшний день заложен фундамент модульного здания, выполняется монтаж металлокаркаса.

Продолжаются выезды руководителей департаментов и управлений министерства здравоохранения Самарской области в медучреждения для контроля реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение». На днях заместитель министра – руководитель департамента информатизации и организационной деятельности Павел Золотарев посетил Шигонский район с рабочим визитом.

Совместно с заместителем главы Шигонского района Иваном Зибаревым, главой сельского поселения Суринск Марией Лягашиной и исполняющим обязанности главного врача Шигонской больницы Дмитрием Черняевым Павел Николаевич проконтролировал возведение нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Байдеряково. На сегодняшний день заложен фундамент модульного здания, выполняется монтаж металлокаркаса. Впереди — монтаж стен и перекрытий, устройство инженерных коммуникаций.

 «Мероприятия нацпроекта охватывают все муниципальные районы Самарской области. По поручению министра контролируем сроки и качество этой работы, — отметил заместитель министра. — Строительство ФАПа в селе Байдеряково идет с опережением графика. Подключение будущего здания к электричеству, водоснабжению, отоплению и другим системам жизнеобеспечения — на контроле администрации муниципалитета. В рамках встречи обсудили вопросы, связанные с обеспечением подразделения высокоскоростным интернетом, оснащением современной медтехникой и компьютерным оборудованием. В ближайшее время более 700 жителей будут получать необходимую помощь, проходить профилактические мероприятия в комфортных и современных условиях».

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Он  проконтролировал организацию лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в «красной зоне» инфекционного госпиталя.
23 августа 2022  17:23
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую городскую больницу № 6
76
В Самаре за сутки заболели 375 человек.
23 августа 2022  17:16
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
82
 С 25 по 27 августа тест-мобиль проекта будет работать возле ТРК «Вива Лэнд».
23 августа 2022  16:28
Жителей Самары приглашают узнать свой ВИЧ-статус
115
Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей.
23 августа 2022  15:34
Четыре медработника региона стали победителями всероссийских конкурсов
130
На сегодняшний день заложен фундамент модульного здания, выполняется монтаж металлокаркаса.
23 августа 2022  14:35
Павел Золотарев проконтролировал возведение нового ФАПа в селе Байдеряково  
169
В Самаре за сутки заболели 429 человек.
22 августа 2022  19:52
В Самарской области 22 августа выявлено 850 новых случаев COVID-19
472
И в 2023 году воспользоваться правом на бесплатное лекарственное обеспечение.
22 августа 2022  19:21
До 1 октября у федеральных льготников есть возможность вернуть себе набор социальных услуг
415
Это врач общей практики Валентина Антонова и врач-педиатр Абдусалом Хушбеков.
22 августа 2022  18:53
В этом году коллектив Волжской ЦРБ пополнили два участника программы «Земский доктор»
423
Жители отдаленных уголков губернии, которым требуется экстренная медпомощь, доставляются в областные больницы на воздушном транспорте.
22 августа 2022  16:14
Минздрав СО: вертолет, который помогает
423
По словам специалиста, в темном винограде больше антиоксидантов и флавоноидов, которые защищают организм от последствий неправильного питания.
22 августа 2022  14:55
Диетолог Дианова: виноград темных сортов максимально полезен для здоровья
442
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
10808
Весь список
В центре внимания
«ВолгаФест 2022» в Самаре стартует уже сегодня!
23 августа 2022  11:46
«ВолгаФест 2022» в Самаре стартует уже сегодня!
275
В Самарской области участники молодежных организаций создали из камня 63-метровый Флаг России.
22 августа 2022  18:46
Триколор из камня: Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции «Цвета России»
466
Среди награждаемых сегодня - работники сферы здравоохранения, энергетики, дорожного хозяйства, строители, представители транспортной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.
22 августа 2022  15:34
В День Государственного флага РФ Дмитрий Азаров вручил награды самарцам, которые помогали восстанавливать экономику и инфраструктуру в Снежном
1428
В Самаре организуют муниципальные сельскохозяйственные ярмарки в формате «торговля с автомашин»
22 августа 2022  11:33
В Самаре организуют сельскохозяйственные ярмарки в формате «торговля с автомашин»
367
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Государственного флага России
22 августа 2022  09:35
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Государственного флага России
401
Весь список