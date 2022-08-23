Павел Золотарев проконтролировал возведение нового ФАПа в селе Байдеряково  

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Продолжаются выезды руководителей департаментов и управлений министерства здравоохранения Самарской области в медучреждения для контроля реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение». На днях заместитель министра – руководитель департамента информатизации и организационной деятельности Павел Золотарев посетил Шигонский район с рабочим визитом.



Совместно с заместителем главы Шигонского района Иваном Зибаревым, главой сельского поселения Суринск Марией Лягашиной и исполняющим обязанности главного врача Шигонской больницы Дмитрием Черняевым Павел Николаевич проконтролировал возведение нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Байдеряково. На сегодняшний день заложен фундамент модульного здания, выполняется монтаж металлокаркаса. Впереди — монтаж стен и перекрытий, устройство инженерных коммуникаций.



«Мероприятия нацпроекта охватывают все муниципальные районы Самарской области. По поручению министра контролируем сроки и качество этой работы, — отметил заместитель министра. — Строительство ФАПа в селе Байдеряково идет с опережением графика. Подключение будущего здания к электричеству, водоснабжению, отоплению и другим системам жизнеобеспечения — на контроле администрации муниципалитета. В рамках встречи обсудили вопросы, связанные с обеспечением подразделения высокоскоростным интернетом, оснащением современной медтехникой и компьютерным оборудованием. В ближайшее время более 700 жителей будут получать необходимую помощь, проходить профилактические мероприятия в комфортных и современных условиях».





Фото: минздрав СО