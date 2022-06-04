Пациенты с хроническими заболеваниями переносят оспу обезьян тяжелее

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Пациенты с хроническими заболеваниями, включая легочные и сердечные, переносят оспу обезьян тяжелее других. Об этом заявил ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник Института им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Ещё один фактор, который может утяжелить течение заболевания, это возраст: болезнь опаснее для младенцев и пожилых людей.

Ещё одно опасное обстоятельство – наличие хронических инфекционных болезней, таких как туберкулез, вирусные гепатиты и ВИЧ, а также онкологические заболевания, при лечении которых снижается иммунитет. При этом на тяжесть протекания оспы может влиять количество и качество вируса, получаемого от источника инфекции, отметил Альтшейн. Если люди заражаются от животных, они болеют тяжелее, а летальность может составить до 10%. В Роспотребнадзоре ранее сообщали, что в России не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян.