Открыта регистрация на образовательный курс «Инструктор в сфере ЗОЖ»

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Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» запустило образовательный курс «Инструктор в сфере ЗОЖ» по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации.



В рамках программы участники научатся:



Создавать эффективные тренировки;

Понимать принципы правильного питания, физической активности и психологического здоровья;

Разрабатывать программы питания.



Для участия необходимо до 31 января зарегистрироваться по ссылке.

Обучение начнется 3 февраля.

Фото: минздрав РФ