Открыта регистрация на образовательный курс «Инструктор в сфере ЗОЖ»

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» запустило образовательный курс «Инструктор в сфере ЗОЖ» по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации.
В рамках программы участники научатся:
Создавать эффективные тренировки;
Понимать принципы правильного питания, физической активности и психологического здоровья;
Разрабатывать программы питания.
Для участия необходимо до 31 января зарегистрироваться по ссылке.
Обучение начнется 3 февраля.
Фото: минздрав РФ